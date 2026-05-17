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民主黨又輸了 聯邦最高院駁回維州選區重畫案

世界日報／ 編譯俞仲慈／綜合報導
民主黨推動的維州選區重畫案，在維州法院敗訴後，聯邦最高法院駁回維州上訴。圖為共和黨籍的國會議長強生4月份到維州反對這項選區重畫。(路透)
民主黨推動的維州選區重畫案，在維州法院敗訴後，聯邦最高法院駁回維州上訴。圖為共和黨籍的國會議長強生4月份到維州反對這項選區重畫。(路透)

維吉尼亞州民主黨試圖恢復原本的國會選區畫分，以便期中選舉多拿下聯邦眾院四個席次，不料緊急上訴至聯邦最高法院，15日裁決駁回，也讓共和黨在兩黨選區重畫之戰取得更多優勢。

據美聯社報導，總統川普去年重返白宮以來，積極推動各州重畫選區，結果聯邦最高院對維州的裁決，不但嚴重削弱「投票權法」(Voting Rights Act)，更有利於共和黨爭取更多國會席次，維州共和黨主席賴爾(Jeff Ryer)直言：「聯邦高院很明智地維持維州高院判決，應該可以徹底終結民主黨剝奪維州半數選民選舉權的企圖。」

期中選舉逼近，兩黨為取得選戰優勢，在全國各州展開國會選區重畫角力戰，尤其共和黨在阿拉巴馬和路易斯安納兩州的選區重畫案獲得聯邦高院大法官支持，兩項裁決讓共和黨在全國如火如荼進行的國會選區重畫戰，取得上風。

民主黨推動的維州選區重畫案，在維州法院敗訴後，聯邦最高法院駁回維州上訴。圖為共和黨籍的國會議長強生(中)4月份到維州反對這項選區重畫。(路透)
民主黨推動的維州選區重畫案，在維州法院敗訴後，聯邦最高法院駁回維州上訴。圖為共和黨籍的國會議長強生(中)4月份到維州反對這項選區重畫。(路透)

同時民主黨控制的維州州議會也不甘示弱，提出州憲法修正案，以恢復民主黨版的國會選區畫分，因應共和黨在德州、密蘇里、北卡羅來納和俄亥俄取得的勝利，並削弱佛羅里達剛生效的新選區畫分案的影響，並於4月21日以微弱優勢通過州民公投，一度讓全國各州選區重劃之爭演變為兩黨勢均力敵局面。

不料維州高等法院法官於本月8日以4票比3票表決，裁定民主黨主導的州議會在通過「十年期中選區重畫」州憲修正案並提交州民公投之際，違反程序規定，讓民主黨選區重畫的如意算盤踢到鐵板。

民主黨不願善罷甘休，維州議會民主黨領導人和州政府律師向聯邦最高院提交的緊急上訴文件向大法官們強調：「儘管時間緊迫，但還不算為時太晚。」然而聯邦最高院通常不會干預州法院訴訟程序，除非涉及聯邦法律爭議，因此維州憲法修正案最終遭到駁回，實屬意料之中。

報導指出，聯邦最高院裁決出爐前一日，民主黨籍維州州長史潘柏格(Abigail Spanberger)辦公室已經宣布該州將依照2021年畫定的選區進行期中選舉。

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