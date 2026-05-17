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「民主倒退60年」 民主黨：選區重畫重創非裔國會議員

世界日報／ 記者胡玉立／綜合報導
選區重畫可能讓國會非裔民主黨黨團成員遭到重擊，圖為國會眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(中)與非裔民主黨議員黨團成員。(路透)
選區重畫可能讓國會非裔民主黨黨團成員遭到重擊，圖為國會眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(中)與非裔民主黨議員黨團成員。(路透)

眾議院非裔民主黨議員黨團(Congressional Black Caucus，CBC)在本屆國會創下58名成員的歷史紀錄；但民主黨人警告，最高法院針對路易斯安那州選區重畫案的裁決，大幅削弱非裔國會代表權，非裔黨團正面臨「毀滅性打擊」危機。CBC主席、紐約州眾議員克拉克(Yvette Clarke)表示，最壞可能有多達19名CBC成員受到她選區重畫戰的影響。

克拉克誓言反擊，並悲憤地向全國廣播公司表示：「人們為了讓聯邦更完美，做出了巨大犧牲；但現在到了2026年，已取得的成果卻出現巨大倒退，令人痛心。」

最高法院裁決立即對共和黨控制的南方各州的少數非裔議員民主黨黨團成員造成影響。密西西比州國會代表團唯一民主黨眾議員湯普森(Bennie Thompson)正是共和黨攻擊目標之一，他說：「這是種族隔離制度的翻版(Jim Crow 2.0)」，最高法院裁決「可能讓我們倒退60年」。

為了反擊，CBC成員正著手制定包括法庭訴訟和競選活動在內的多線反擊計畫；主要策略是動員非裔選民11月期中選舉出來投票，並強調一旦民主黨奪回眾院控制權，就會通過投票權法案。

「我們沒有絕望，也絕非無力可施」，克拉克說：「共和黨人可能暫時勝利，但現狀不會長久，因為反撲即將到來。」

選區重畫可能讓國會非裔民主黨黨團成員遭到重擊，圖為國會眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(中)與民主黨非裔議員黨團成員。(路透)
選區重畫可能讓國會非裔民主黨黨團成員遭到重擊，圖為國會眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(中)與民主黨非裔議員黨團成員。(路透)

 國會眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)也表示，將召集眾議院民主黨人召開緊急會議，詳細闡述該黨「強力反擊共和黨選區重畫案」計畫。倘若民主黨奪回眾院控制權，傑佛瑞斯有望成為美國史上首位非裔議長；如今前景似更加渺茫。

全國有色人種促進協會(NAACP) 主席詹森(Derrick Johnson)表示，「我們正在目睹前南方邦聯各州立法者，以一種我們以為早已摒棄的方式，重新走上種族歧視的選區畫分之路；這將使我們的國家倒退。」

詹森指出，「所有公民必須團結。這不是非裔的問題，而是民主制度的問題。我們必須用選票發出明確信號：我們不能接受這樣的結果。」

非裔國會代表人數的減少並非僅限於民主黨。所有四位非裔共和黨國會眾議員或即將退休，或將競選更高職位，可能導致明年共和黨國會代表團完全沒有非裔議員。

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