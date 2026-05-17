共和黨拉抬期中選舉聲勢 將砸重金打廣告戰

距離期中選舉不到六個月，共和黨人正面臨一系列挑戰，如伊朗戰爭不得人心且加劇經濟困境，以及川普總統似乎不在意民眾擔憂的飛漲物價。共和黨如今指望靠著巨額資金鋪天蓋地打廣告戰，以及更緊密協調打擊民主黨的戰略。

華爾街日報報導，共和黨人普遍預計11月選舉將十分艱難，恐會喪失眾院多數，參院亦競爭激烈。川普近期一些言論表明在伊朗戰爭談判期間他並沒有關注美國民眾的經濟困境，戰爭已將通膨推至三年來最高，抵銷了川普減稅政策帶來的好處。

選戰人士表示，他們的目標是防止期中選舉變成對川普的愛恨公投，並利用民主黨受損的公眾形象。共和黨人將重提拜登時代的通膨、更高的犯罪率、南部邊界的大規模越境事件，警告選民不要讓歷史重演；他們也會辯稱分裂的國會無法通過降低物價的法案。

雖然情況不利，但川普盟友們突然看到了一線希望，這得益於他們在資金上贏過民主黨，以及在重新畫分國會選區上暫獲法律勝利。

紀錄顯示截至3月底，共和黨全國委員會(RNC)握有1.16億元現金，而民主黨全國委員會(DNC)僅有1400萬元；DNC自2024年總統大選以來一直難以籌集資金，且在同一報告期間負債1800萬元。知情人士透露，共和黨計畫利用雄厚財力展開鋪天蓋地的廣告宣傳，以及積極選民聯絡和動員投票活動，並參考川普2024年競選活動中的數據。 共和黨打算投入重金，在期中選舉打一場鋪天蓋地的廣告戰。(路透)

去年共和黨在德州罕見地重畫期中選區，兩黨因此展開角力，但本月維吉尼亞州最高法院推翻了更有利民主黨的選區畫分。川普及其幕僚正施壓共和黨執政州推行期中選區重畫，共和黨人現在認為有可能在德州、密西西比州、密蘇里州、路易斯安納州、阿拉巴馬州等州增加多達八個席次。

不過一些共和黨人私下質疑，川普是否會動用已流入「讓美國再次偉大」(MAGA Inc.)的3.47億元組織經費，這是個支持川普的超級政治行動委員會，有些共和黨人認為，川普可能想把這筆錢留作他用。此外川普有時似乎早已接受可能敗選，他曾指出執政黨幾乎總是在期中選舉失利；知情人士透露川普私下偶爾會告訴助手他並不在意選舉結果。