華府龍舟賽登場 駐美代表首參賽、美副助卿現身

端午節來臨前，華府龍舟賽今天在波多馬克河登場，破紀錄吸引42支隊伍、近1500名選手報名參賽。駐美代表俞大㵢首度下場參與龍舟競技；美國國務院東亞副助卿楊恩、聖克里斯多福及尼維斯駐美大使等人也到場，為活動揭幕。

第23屆華府龍舟賽今天登場，活動由大華府台美文化協會（Taiwan-U.S. Cultural Association）主辦。開幕典禮由協會執行長胡兌昀主持，俞大㵢、駐美副代表楊懿珊、美國國務院東亞及太平洋事務局副助卿楊恩（Joshua Young）、聖克里斯多福及尼維斯駐美大使Jacinth Henry-Martin等政要出席。俞大㵢、楊恩也為龍舟點睛，拉開比賽序幕。

相較於去年比賽當天天候不佳，導致賽事一度中斷，今天則是天公作美、風和日麗。首次下場參賽的俞大㵢接受中央社記者採訪表示，在船上深刻感受到同心協力的重要，「大家一致的時候，船就划得特別快」。

他說，最困難的部分是賽前要逆流而上，先把船划到起跑點。重要的是大家動作一致，「只要這個做到，船就感覺很順，開始輕快往前走」，經營台美關係同樣也需要同心協力。

駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）今年共籌組9隊參賽，包括以「駐美國台北經濟文化代表處-玉山」（TECRO YUSHAN）為隊名的軍事代表團，政治組、新聞組、國會組、領務組、行政組等也都有組團參賽。

主辦單位表示，這次破紀錄吸引42支隊伍、近1500名選手報名參賽。賽事分為社區、工商、政府、教育及青少年組，設有200公尺與500公尺2項競速賽程。

常勝軍「玉山」今年獲得公開組200公尺第3名、500公尺第2名。

大華府台美文化協會指出，今年參賽隊伍陣容多元，涵蓋社區代表、外交人員、媒體工作者、華府地區僑團與校園團隊，以及由抗癌鬥士、聾啞人士組成的隊伍參賽，展現包容、多元與堅韌精神，讓龍舟賽不僅是體育競技，更成為文化交流與生命力展現的平台。

除了水上競技，協會表示，台灣文化展區為活動另一大亮點，包括交通部觀光署與僑教中心設攤，推廣台灣觀光與文化特色；客家文化體驗區展示端午香包、馬年吉祥物、手工風車製作，讓民眾有機會感受台灣民俗文化之美。