紐約長島鐵路展開罷工 北美最繁忙通勤鐵路陷入癱瘓

北美洲最繁忙的通勤鐵路系統、美國紐約州的長島鐵路（Long Island Rail Road）因工會昨天與紐約大都會運輸局（MTA）的談判破裂，今天凌晨起遭到罷工癱瘓。

美聯社報導，代表長島鐵路總計約7000名員工半數的5個工會，在與紐約大都會運輸局的談判未能達成新協議後，依法今天零時1分過後發動罷工。長島鐵路員工包括駕駛員、機械員和號誌員。

美國「鐵路駕駛員與營運員工會」（Brotherhood ofLocomotive Engineers and Trainmen）全國副主席薩克斯頓（Kevin Sexton）表示，勞資雙方目前未安排新談判，「現階段我們立場差距很大。對於這樣的情況（罷工），我們真的感到抱歉」。

長島鐵路平日每天約有25萬人搭乘，罷工將迫使住在紐約市郊區長島（Long Island）的通勤族尋找其他路線進入市區，或是選擇居家辦公。換句話說，原已交通壅塞的高速公路將塞入更多車輛，民眾通勤時間也會拉長。

紐約州州長侯可（Kathy Hochul）呼籲相關乘客在罷工期間在家工作。紐約大都會運輸局則計劃在平日通勤尖峰時段提供民生必要工作人員班次有限的免費接駁公車。

長島鐵路去年9月躲過1場罷工，當時川普（DonaldTrump）政府同意協助談判，但相關努力最終仍未促成協議，勞資雙方於是有60天期限來再度嘗試化解歧見，否則工會將可合法展開罷工，鐵路當局也可依法禁止員工進入工作場所，而這個期限在今天零時1分到期。