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何時繼任？待華許宣誓就職 美聯準會任命鮑爾為臨時主席

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
美國聯邦準備理事會（Fed）今天任命即將卸任的主席鮑爾為臨時主席。 路透
美國聯邦準備理事會（Fed）今天任命即將卸任的主席鮑爾為臨時主席。 路透

美國聯邦準備理事會（Fed）今天任命即將卸任的主席鮑爾為臨時主席，等待他的繼任者華許（Kevin Warsh）宣誓就職。華許的任命案本週稍早獲得聯邦參議院確認。

法新社報導，聯準會在聲明中表示：「任命現任主席為臨時主席的這項暫時性舉動，與過去類似的主席交接時期做法一致。」鮑爾的第2個4年任期今天到期。

鮑爾（Jerome Powell）現在將擔任臨時主席，直到由美國總統川普提名、經歷艱難審查程序的華許宣誓就職。聯準會尚未提供新任主席的就職日期。

聯邦參議院13日以54票對45票通過華許的任命案，共和黨人憑藉微弱多數優勢，確保川普的提名人選獲得確認。

這個程序先前因國會議員反對司法部對鮑爾的刑事調查而遭擱置。即將卸任的鮑爾曾形容，這項調查是為了對聯準會施壓，以影響其貨幣政策決策。

皆為川普提名人的聯準會理事米蘭（StephenMiran）與鮑曼（Michelle Bowman）在聲明中說，他們同意在等待華許就職期間，任命鮑爾暫時擔任主席，但不支持無限期任期。

他們說：「由於我們不支持無限期指定臨時主席，我們無法支持這項行動。」

「有鑒於我們已有一名獲確認的提名人選，他很快就會宣誓就職，我們認為，臨時主席的任期應限制在至少一週的有限期間內（但我們也支持最長一個月的期限，以因應可能出現的延誤）。」

華許過去以抗通膨、反量化寬鬆（QE）的「鷹派」立場著稱，但近年立場轉向，與總統川普推動降息的主張一致，這將為聯準會的獨立性構成前所未有的挑戰。

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