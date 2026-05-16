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川普涉重大股票交易 民主黨批貪腐構國安災難

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國總統川普遭披露曾以他的名義進行大筆股市交易後，民主黨人今天指控川普貪腐，不過他的兒子否認有任何不當行為。

法新社報導，聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）在社群平台X上寫道：「總統的貪腐是一場國家安全災難。」華倫指的是購買人工智慧（AI）晶片大廠輝達Nvidia股票一事。川普允許輝達對中國銷售產品，曾一度推升輝達股價。

華倫也寫道：「川普帶著輝達執行長一起訪問中國，遊說（中國國家主席）習近平購買先進AI晶片，即使這會對美國國家安全構成威脅。結果，川普自己也買進數百萬美元的輝達股票。」

川普的家族企業是由他的兒子艾瑞克．川普（EricTrump）與長子小唐納（Donald Trump Jr.）共同經營，艾瑞克否認有任何不當行為。

艾瑞克在社群平台X上寫道：「我們所有的資產都是由最大的金融機構以盲目信託方式，投資於廣泛的市場指數中。如果有人暗示任何川普家族成員可自行決定買賣個別股票，這就是謊言，完全不符事實。」

艾瑞克並未擔任政府官方職位，但他本週仍隨同川普訪問中國。輝達執行長黃仁勳也參與川普的中國行。

民主黨籍伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）在社群平台X上發文說，川普是「美國史上最腐敗的總統」。

自從重新掌權以來，川普已將家族企業的經營權交給他的兒子們，面臨的道德倫理約束比他第一任期寬鬆。先前，川普曾暫停家族的海外投資，但並未展延這項禁令。

川普集團（The Trump Organization）最近還宣布，將在喬治亞首都特比利西（Tbilisi）興建一座飯店綜合建築。

川普總統本人模糊了界限，舉例來說，他曾在私人住所舉辦外交活動。

昨天以川普名義公布的文件，詳列總額超過2億美元的交易，涉及亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）與波音（Boeing）等大型企業。

財經媒體「富比世」（Forbes）估計，到了2026年3月，川普的個人財富達65億美元，在一年內增加14億美元。

川普 輝達 Nvidia 股票

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