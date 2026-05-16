美最高院駁回維州選區重劃上訴 民主黨期中選舉受挫

美國最高法院今天駁回了維吉尼亞州民主黨人為恢復一項選民批准的選區重劃計畫所做的最後努力，這項計畫原本能讓民主黨在11月的期中選舉中取得優勢。

法新社報導，這項上訴試圖推翻維吉尼亞州最高法院上週的一項裁決，這項裁決以民主黨議員未能遵循公投的憲法程序為由，阻止了新投票地圖的使用。

最高法院並未提供駁回這項緊急上訴的具體原因，僅在一份書面命令中表示：「提交給首席大法官並由他轉交給本院的暫緩執行申請遭到駁回。」

這項在上個月州公投中獲批的選區重劃提案，原本可破例允許民主黨人在10年一度的常規週期中途，重新劃分維吉尼亞州的國會選區，進而可能將他們在聯邦眾議院代表團中6比5的優勢，擴大到10比1。

這項裁決保留了目前的地圖，並標誌著民主黨與共和黨之間不斷升級的全國選區重劃戰的另一個引爆點，因為兩黨都在爭奪眾院的多數席位。

美國總統川普去年敦促德州等由共和黨領導的州重新劃分對共和黨有利的國會地圖，協助引發了最新一波的選區重劃戰。

民主黨人則在加州和維吉尼亞州等州採取反制措施作為回應。