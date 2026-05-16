6月移民排期公布 國務院首預警：中國出生EB-2或排期倒退

國務院公布最新綠卡排期，親屬移民繼5月大幅前進後，6月永久居民的配偶與子女(F2A)排期繼續前進153天，另永久居民的21歲以上未婚子女(F2B)也前進123天。職業類別移民僅有EB-3以及非技術勞工有所前進，其他類別停滯不前。此外，國務院首次公開預警，由於申請需求快速增加，EB-2類別在未來幾個月可能出現「最終批准日」倒退(Final Action Date Retrogression)情形。

國務院在Visa Bulletin明確表示，由於中國出生申請人的EB-2需求持續增加，同時簽證使用數量正在快速上升，未來數月可能必須將「最終批准日」倒退，或暫時將該類別列為「無名額可用」(unavailable)，以確保簽證核發數量不超過2026財政年度的法定上限。

根據最新公告，中國申請人在EB-1第一優先職業移民類別的最終批准日維持在2023年4月1日，EB-2(第二優先)則停留在2021年9月1日，均與上月相同，未見前進。第三優先技術及專業人才(EB-3)最終批准日則為2021年8月1日，前進47天。

親屬移民方面，中國申請人的各類排期則與全球多數國家同步小幅推進。其中F2A類別，即美國永久居民配偶與未成年子女，最終裁定日來到2025年1月1日，相較過去數月已有進展。

移民專家提醒，中國出生申請人應持續關注排期變化及美國移民局(USCIS)每月公告，確認是否可依「遞件日」提前申請身分調整，以免錯失申請時機。