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曼哈頓租金4月創新高 中位數首破5000元

世界日報／ 記者范航瑜／紐約報導
曼哈頓租金市場4月再度刷新紀錄，月租中位數攀升至5099元，不僅是有史以來首次突破5000元門檻，也較去年同期上漲6%。(記者范航瑜／攝影)
曼哈頓租金市場4月再度刷新紀錄，月租中位數攀升至5099元，不僅是有史以來首次突破5000元門檻，也較去年同期上漲6%。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓租金市場4月再度刷新紀錄，月租中位數攀升至5099元，不僅是史上首次突破5000元門檻，也較去年同期上漲6%，為房產集團科克蘭集(Corcoran Group)報告有紀錄以來的最高水平。與此同時，房屋空置率則跌至1.55%，為逾六年來最低，租屋壓力持續加劇。

空置率跌至6年低點 2臥室月均租達8338元

據科克蘭集團4月租賃市場報告，4月新簽租約數量較去年同期增加12%，創下2021年以來最繁忙的4月紀錄。然而在需求旺盛之際，可租房源卻持續萎縮，全月在市場上的活躍房源僅剩4766個，為近四年最低水平。各房型租金普遍創新高，一臥室單位月均租金達5228元，二臥室達8338元。

科克蘭CEO馬林(Gary Malin)指出，曼哈頓租賃市場是「善意政策與經濟現實碰撞的典型案例。」「當供需失衡持續擴大，租金自然上漲。對租屋族而言，意味著要在愈縮愈小的房源池中進行更激烈的競爭」。

馬林將供應萎縮歸咎於多項政策的疊加效應。他首先點名2019年租金法改革，認為相關條文大幅削減了房東翻修舊有單位後的成本回收空間，導致大量空置單位遲遲無法重返市場，「這對租客並沒有幫助，反而減少了可用房源」。

他同時批評「正當理由驅逐」(Good Cause Eviction)法對現有租戶的租金漲幅設限，以及「公平代理費法」(FARE Act)將經紀費用義務由房東轉移至租客的做法。「正當理由驅逐」為紐約州2024年預算協議中的重要住房政策之一，由州長霍楚(Kathy Hochul)簽署生效。法案規定，符合條件的出租住宅房東若要拒絕續租，須提出未繳租金、違反租約等「正當理由」，同時限制過高租金漲幅。房東與房地產業界當時則批評，政策將削弱市場調節機制，並可能促使房東提前提高租金，以因應未來漲幅受限。

「公平代理費法」則由市議會於2024年通過，主要針對紐約租屋市場長期存在的經紀費問題。新法規定，由聘請經紀人的一方負擔費用，意味若由房東聘請中介，便應由房東支付相關支出。馬林表示，該新法尤其事與願違，許多房東已悄悄將相關費用折入要求租金，並未實際吸收這筆支出。

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