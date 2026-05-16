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哭喊「我要媽媽」惹鼻酸！FedEx前司機擄7歲女童性侵殺害 陪審團：必須死刑

香港01／ 撰文／艾曼達
霍納在聽到宣判時，情緒異常冷靜絲，毫沒有悔疚的表情。圖／截自YouTube@WFAA影片
霍納在聽到宣判時，情緒異常冷靜絲，毫沒有悔疚的表情。圖／截自YouTube@WFAA影片

美國於2022年發生7歲女童被綁架後性侵殺害案件，近日兇手被判死刑！居於美國德州的7歲女童雅典娜（Athena Strand）在家中庭院玩耍時，遭35歲聯邦快遞（FedEx）前司機霍納（Tanner Horne）強行帶走，其間疑遭性侵，最終慘被殺死。

案件審訊期間，檢方播放雅典娜生遇害前的錄音，聽到她曾哭喊呼喚「我要媽媽」，令陪審團成員和旁聽民眾泣不成聲。法庭審視所有證據後，於當地時間今年5月5日裁定被告禁錮和謀殺罪，判處注射死刑。

綜合美國媒體報導，案發於2022年11月30日，時任聯邦快遞的外包司機霍納開著貨車，運送裝有芭比娃娃聖誕禮物的包裹到德州懷斯郡一處住宅，當貨物送抵相關地址後，發現7歲女童雅典娜正在自家庭院玩耍。霍納竟對雅典娜竟起歹念，將雅典娜強行帶上貨車並威脅她「不要尖叫，不然將會傷害你」。

雅典娜失蹤後，其繼母於當天已報警求助，警方調查後迅速目標鎖定霍納是嫌疑人，至案發2天後，即2022年12月2日將他拘捕。霍納承認殺害雅典娜，並交代棄屍地點，又報稱是倒車時不慎撞到雅典娜，驚慌失措下才將她抱上車。調查人員對有關說法提出質疑，其後翻查車內錄影片段，證實雅典娜被擄上車時仍能正常活動，直斥霍納是蓄意綁架。

霍納被捕後，調查人員於同日在河中發現雅典娜的遺體，經法醫檢定後，相信她生前遭鈍器傷害及勒頸窒息致死。

2026年5月5日，檢方在審訊期間播放雅典娜生前在車內的影像和錄音，從錄音中得知，雅典娜被綁架後還存活了一段時間，並且曾作出反抗，大約在被綁架1小時後遭殺害。

雅典娜在車內曾詢問：「你是綁匪嗎？我們要去哪裡？」霍納回應「不重要」，隨後車內攝影鏡頭遭霍納遮擋，但錄音中可以聽到霍納要雅典娜將上衣脫掉，雅典娜用顫抖的聲音哭泣著詢問霍納「你為什麼要這樣做」，霍納回答說「因為你很漂亮」。

錄音中聽到雅典娜多次說「不」，且大聲呼喊「我要媽媽」，隨後傳來哭聲、尖叫聲和撞擊聲；如此殘忍的行為令在場陪審團成員與旁聽民眾泣不成聲。

庭審期間，辯方律師稱霍納母親在懷孕期間經常酗酒，他患有自閉症，一生都在遭受各種精神疾病的折磨，此外他還「接觸過大量的鉛」，企圖以此為由避過死刑，惟法官與陪審團並未採納相關辯解。陪審團在經過3小時的討論，一致決定霍納禁錮與謀殺罪成，必須接受注射死刑；霍納在聽到宣判時，情緒異常冷靜，絲毫沒有悔疚的表情。

法庭作出判決當天，雅典娜的繼母特意將頭髮染成女兒最愛的粉紅色，得知判霍納死刑後她難以抑制情緒，與一旁家人緊緊相擁，放聲大哭。

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文章授權轉載自《香港01》

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