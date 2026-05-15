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美國最難結婚的地方曝光！紐約奪冠 當地人嘆：交友像戰場

聯合新聞網／ 綜合報導
全美有25%的40歲成年人從未踏入婚姻。示意圖／ingimage
全美有25%的40歲成年人從未踏入婚姻。示意圖／ingimage

紐約不只房租高、生活壓力大，現在連「找到結婚對象」都成了高難度挑戰。最新調查指出，紐約州已成為全美「最可能單身到老」的地方，超過三分之一中年居民從未結婚，高居全美第一。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，線上博弈網站PlayCasino分析美國人口普查局最新數據，鎖定30歲至49歲之間「從未結婚」的成年人比例，整理出全美10個最容易「孤獨終老」的州。調查發現，美國未婚人口比例正持續攀升，婚姻早已不再是人生「預設選項」。

根據報告，目前全美從未結婚的成年人比例，已從1960年的15%，翻倍成長至31%。更驚人的是，如今有25%的40歲成年人從未踏入婚姻，創下1900年開始統計以來最高紀錄；相較之下，1980年僅有6%。

排名第一的紐約州，約有36.3%的中年人從未結婚。研究指出，紐約競爭激烈的生活環境、高工時文化與快速流動的人際關係，都讓長期穩定交往變得更加困難。不少當地單身族也形容，紐約的交友市場「像戰場一樣殘酷」。

排名第二的新墨西哥州與第三名夏威夷州，未婚比例都超過33%。研究認為，高生活成本、觀光產業工作型態，以及晚婚趨勢，都是主要原因。

有趣的是，以「結婚之都」拉斯維加斯聞名的內華達州，也名列第四。研究指出，當地人口流動率高，加上許多人傾向晚婚，使整體結婚率反而低於全國平均。相較之下，愛達荷州、懷俄明州與奧克拉荷馬州等較偏鄉地區，居民結婚機率則明顯較高。

研究人員總結，美國婚姻觀正在快速改變，「你住在哪裡」，如今可能比想像中更影響一個人能否找到伴侶。

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