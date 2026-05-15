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美加碼18億美元人道援助 對象須符合川普外交利益
美國國務院官員今天表示，華府將透過聯合國管道，加碼提供18億美元的人道援助，而受惠對象必須符合川普政府的外交政策利益。
美國去年12月已宣布一項20億美元援助款，這回加碼18億美元，並要提升援助資金的使用效率及責任追蹤。
美國務院負責外交援助、人道事務及宗教自由的國務次卿呂因（Jeremy Lewin）表示，美國92%的外援流向「高度優先」國家；聯合國人道事務協調廳（OCHA）將最需要援助的國家列為高度優先。
呂因指出，美國援助款「將聚焦於對我們外交政策有利的地方、符合總統政策利益的地方。」他指的是美國總統川普。
呂因說，美國是OCHA的最大捐助國，這次援助範圍將擴大至委內瑞拉和黎巴嫩。
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