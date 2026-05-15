觀感問題 美參院決議：政府關門期間暫扣議員薪資

美國聯邦參議員今天一致同意，聯邦政府關門期間將暫停支領個人薪資，俟預算通過後再行補發。這項決議或有助於議員在核撥經費時，對政府雇員實際面臨的財務困境感同身受。

法新社報導，過去8個月來，美國聯邦政府反覆停擺，服務中斷、福利延遲發放，華府運作失能引發各界不滿。

此案係由路易斯安那州共和黨籍參議員甘迺迪（John Kennedy）提出，他與前總統甘迺迪（John F.Kennedy）的政治世家並無任何親戚關係。參議員最後全數通過，只要至少1個聯邦機構或部門資金中斷，參院就可暫扣薪資，直至政府停擺結束後再予補發。

這項決議僅適用於參議員，因此不需要眾議院或美國總統川普同意。由於憲法對修改國會議員薪資有所限制，此案要等到11月期中選舉之後才能正式生效。

美國聯邦政府去年底因平價醫療法（Affordable CareAct）補貼問題陷入長達43天的空窗，今年又因移民執法爭議，爆發國土安全部史上最長的76天停擺。

每逢政府停擺，數十萬聯邦雇員被迫停職或無薪上班，國會議員卻持續坐領薪水，這種不平等待遇引發兩黨同聲批評。

甘迺迪在表決前說：「我們應羞愧地無地自容，這種情況必須停止。」

「讓政府停擺，不應是我們拒絕妥協、解決歧異的預設方式。」

甘迺迪主張，這項措施將促使議員避免讓政府輕易斷炊。他表示其實想提出更強硬版本，永久剝奪議員在政府停擺期間的薪資，並要求經費中斷期間，議員必須待在華府直至核撥過關。

甘迺迪表示，他提出的議案關乎「同在一條船」。既然說要解決錢的問題，就不應該只出一張嘴，而是要拿自己的薪水負責。