美邊境巡邏隊長辭職 川普政府移民執法團隊再生變動

政治新聞網站POLITICO分析顯示，自從川普政府採取激進遣返及拘留政策，移民及海關執法局（ICE）強制拘留面臨遣返程序的上百萬名移民以來，告上聯邦法院的拘留移民訴訟案件，約有90%被法官裁定ICE非法拘留，總計超過1萬起拘留移民案件敗訴。如此一面倒的裁決趨勢，堪稱聯邦法官對川普移民政策實施內容的明確駁斥。

2026-05-14 14:17