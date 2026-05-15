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美邊境巡邏隊長辭職 川普政府移民執法團隊再生變動

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）隊長班克斯（Michael Banks）今天辭職，成為川普政府中最新一位離任的高階移民執法人員。

法新社報導，美國海關與邊境保護局（Customs andBorder Protection）局長史考特（Rodney Scott）表示：「我們感謝邊境巡邏隊長班克斯多年來為國家的服務。」

史考特聲明指出：「在他任內，邊境從混亂狀態轉變為歷來最安全的局面。」

川普競選總統時承諾，將阻止美墨邊境越境行為，並驅逐數百萬無證移民。

在班克斯領導下，美國邊境巡邏隊也參與了遠離邊境的移民執法行動，派員在全國各大城市進行移民搜捕。

川普今年3月撤換國土安全部長諾姆（KristiNoem），並將1名備受矚目的海關與邊境保護局指揮官降職。

美國移民暨海關執法局（Immigration and CustomsEnforcement）代理局長里昂（Todd Lyons）也已宣布，計劃於本月稍晚辭職。

移民 川普 史考特

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