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與歐洲鬧翻？官兵出發了才喊停 五角大廈突取消美軍裝甲旅部署波蘭計畫

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國國防部長赫塞斯5月12日在參議院作證。法新社
美國國防部長赫塞斯5月12日在參議院作證。法新社

華爾街日報報導，美國五角大廈突然取消美軍裝甲旅部署波蘭計畫。這是美國總統川普縮減駐歐美軍的重大一步，使一些軍方官員驚訝。

五角大廈本月稍早宣布將從德國撤出5000名美軍，現在又突然取消部署波蘭的計畫。川普先前對於德國總理梅爾茨批評白宮處理伊朗戰爭的方式表達不滿，並做出這項決策。川普告訴記者，駐歐美軍裁撤幅度會更大，堅稱「我們從德國撤出的美軍不只5000人」，並威脅將從義大利和西班牙撤軍。

五角大廈表示，美國的長期目標是讓歐洲盟友承擔常規防衛主要責任，減輕美國在歐洲軍事角色。

美國官員表示，人數超過4000人的美國陸軍第一騎兵師第二裝甲旅戰鬥隊取消部署波蘭，這是美軍在歐洲進行更廣泛軍事部署調整行動的一部分，未來可能採取更多相關措施。這個被稱為「黑傑克」的旅級部隊取消部署時，已有部分裝備與官兵前往歐洲途中。

華爾街日報上月報導，川普政府正考慮懲罰沒有在伊朗戰爭中支持美國的特定歐洲國家，將美軍撤出他們的基地。但川普與波蘭關係密切，川普本月稍早還暗示可能考慮從調動一些駐德美軍去波蘭。

美軍指揮官本已提交如何執行裁減駐德美軍5000人計畫，外界原先預期，美軍將循序調整歐洲兵力部署。然而，國防部長赫塞斯加速裁減駐軍，令許多國防人士感到驚訝。

五角大廈並未說明此次裁軍如何符合其整體歐洲防衛戰略。官員指出，一些陸軍官員對赫塞斯在部署行動已經展開後仍取消任務感到驚訝。美國歐洲司令部原本建議，在這支裝甲旅完成例行9個月輪調後，不再派軍接替，但並未主張中途取消部署。

這項決定料將引發波蘭關注，因為該裝甲旅大部分兵力原本預計部署於當地。不過，波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什在社群媒體發文稱，此次取消部署「與波蘭無關」，並說「這只是此前已宣布的駐歐美軍調整計畫一部分」。

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