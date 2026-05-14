美打擊跨國鎮壓 判華裔男充當中國未登記代理人有罪

紐約1名華裔男子今天被判定充當中國政府未登記代理人罪名成立，案件審理期間，美國聯邦檢察官指控他代表北京當局在曼哈頓（Manhattan）華埠經營「祕密警察站」。

路透社報導，布魯克林聯邦檢察官表示，64歲的盧建旺（Lu Jianwang）在2022年協助設立這處警察站時，本應向美國司法部長申報其中國代理人身分。此外，他還被指協助中國政府尋找1名居住在加州的民主運動人士。

盧建旺於2023年4月被捕，並對3項重罪指控表示不認罪，包括共謀充當未登記外國代理人、實際充當中國未登記代理人，以及妨礙司法公正。

布魯克林聯邦法院的陪審團在為期1週的審理後作出裁決。盧建旺最高可能面臨30年監禁。

聯邦調查局（FBI）主管助理主任巴爾納寇（JamesBarnacle）在宣判時指出：「希望今天的判決能對其他外國特務產生警示，即聯邦調查局始終堅持不懈，揭露並打擊敵對國家的秘密行動。」

美國司法部近年來加強調查所謂的「跨國鎮壓」行為，指中國、伊朗等國在美國境內恐嚇政治對手。

中國政府則稱此案有關指控「捏造」，是抹黑中國形象的一部分。北京表示，海外確實存在由當地志工運作的服務據點，而非中國警察機構，主要是協助中國公民辦理證件更新等事務。

檢察官奧肯（Lindsey Oken）在5月6日開庭陳述時指出，已入籍美國的盧建旺與中國執法部門有聯繫，並於2022年赴中國期間，接受官員指示設立這處據點。

她表示，這處據點設於華埠一棟不起眼的辦公大樓內，起初提供協助紐約中國公民更新駕照等服務；若未向美國政府申報，這本身即屬違法。

歐肯還說，盧建旺同意協助中國政府尋找1名在美國的民主運動人士。

盧建旺的律師卡曼（John Carman）指出，其當事人設立這處中心，是為了協助因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情無法返國更新證件的中國公民，並非受中國政府指示。

與盧建旺一同被捕的被告陳金平（Chen Jinping），已於2024年承認共謀充當未登記中國代理人。

這起逮捕行動源於西班牙倡議組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）於2022年發布的調查報告。

報告指出，中國在海外設立「服務站」，包括紐約在內，涉嫌與中國警方合作向逃亡人士施壓要求返回中國。