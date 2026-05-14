美官員稱中企密謀售伊朗武器 恐增川普訪中壓力

紐約時報13日報導，美國官員指出，中國企業一直討論偷偷賣武器給伊朗的祕密計畫，打算透過第三國運送以隱藏出貨源頭，美方已經掌握中國企業與伊朗官員洽談武器運輸事宜的情報，但目前並不清楚是否已經運送武器以及送貨數量，也不知道武器銷售獲得中國官員多少程度的批准。

報導指出，這項最新消息的曝光，對於正在中國訪問的川普總統來說，可能增加了向北京開口提及伊朗軍售問題的壓力，但川普如何因應仍有待觀察，川普雖然曾在小國元首訪問白宮期間當面施壓，這回似乎卻希望透過「川習會」重新定義與中國國家主席習近平之間的關係。

川普出發前往北京之前，12日對媒體表示將與習近平針對中東衝突展開長談。川普也說，習近平在伊朗問題上表現一直相當不錯。

報導指出，中國企業賣出的武器是否已經運到第三國，聽取簡報的美國官員各有不同結論。不過，自從今年2月伊朗戰爭發生以來，似乎還沒有中國武器被用來對抗美國或以色列軍隊的狀況。

紐約時報上個月報導，美國情報單位獲得消息指出，中國可能已對伊朗移交了可以擊落低空飛行飛機的肩射式防空飛彈(MANPADS)。情報同時顯示，中國正在考慮運送其他軍火裝備。

美國官員過去這段期間一直透過明示、暗示向中國施壓，希望北京在戰爭期間減少支持伊朗。不過，美國官員認為，無法接受中國提供軍事裝備給伊朗，希望中國政府擋下任何武器運輸。

伊朗很少說明與中國合作的細節，伊朗外長今年3月曾說，伊朗收到中國、俄羅斯的「軍事合作」，但未詳細解釋。

美國官員表示，不認為中國政府正式批准支持伊朗的行動，然而，如果中國政府不知情，中國企業與伊朗之間的談判，其實不太可能發生。官員表示，至少一個運輸武器的第三國是在非洲。

中國提供MANPADS給伊朗的報導刊登後，川普接受福斯商業新聞網訪問時曾說，已寫信要求習近平別那麼做，「他回信說沒有那麼做」。