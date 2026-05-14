川普空中發文 籲習對美企開放「讓傑出人士助中國更上一層樓」

川普總統13日搭乘空軍一號飛往中國北京途中，透過社群平台「真實社群」(Truth Social)發文，呼籲中國國家主席習近平對美國企業「開放」中國市場，讓這些傑出人士施展長才，助中國更上一層樓；兩國領袖考慮對300億元的商品調降關稅，推進貿易管控機制。

川普此行出訪陣容龐大，包括特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)、蘋果執行長庫克、貝萊德集團執行長芬克(Larry Fink)、Meta總裁麥考米克(Dina Powell McCormick)，蘋果執行長庫克、波音執行長歐特柏格等，以及最後一刻才加入的Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳。

川普在機上發文寫道：「我將要求中國國家主席習近平這位了不起的領導人『開放』中國，讓這些傑出人士能夠大顯身手，幫助中華人民共和國邁向更高層次。事實上，我保證，幾個小時後我們見面時，我的第一個要求就是這個。」

川普稍早也在真實社群發文，指「輝達偉大的黃仁勳未受邀」是錯誤報導。他說：「事實上，黃仁勳現在就在空軍一號上，除非我請他下機，這絕對不可能。」

白宮通訊聯絡主任張振熙(Steven Cheung)表示，黃仁勳的行程有所變動，「事情剛好就這麼安排成了」。輝達發言人在聲明中表示：「黃仁勳是應川普邀請，參加此次峰會，以支持美國及政府的目標。」

彭博資訊報導，直到美東時間12日深夜之前，企業參訪團名單中並未包括黃仁勳。CNBC與路透也都報導，先前最初跡象是黃仁勳未獲邀請。先前一些猜測指出，輝達可能因美國國內政治爭議而被排除在外；爭議焦點在於川普政府正考慮是否允許中國購買輝達部分更先進的AI晶片。

華盛頓郵報報導，常駐上海的供應鏈顧問強生(Cameron Johnson)表示，川普邀請眾多高階主管出席，為談判「增添另一個利器」，黃仁勳的加入更是「絕對有利」。他說：「基本上所有財星500強(Fortune 500)企業領袖都出席，這實際上體現了應有的尊重。希望緊張局勢能有所緩和，或許我們能夠回歸商業合作，而非互相攻擊。」

路透報導，美中本周峰會預料將就建立「貿易委員會」(Board of Trade)取得進展，雙方可能各自界定約300億元的非敏感商品，在不觸及國安紅線的前提下，相互降低關稅；這項機制最早由美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)於3月提出，且是川習會的關鍵預期成果。

熟悉川普政府目標的四名人士透露，雙方有望以這份「300億元對300億元」的降稅框架協議啟動新機制，但具體商品是否由兩位領袖親自界定，或留待後續會談，則尚不清楚。

在能源與農業方面，中國目前對美國原油加徵10%關稅、液化天然氣與煤炭各15%、牛肉高達55%，這些商品的降稅空間將是談判重點。

人口普查局(Census Bureau)數據顯示，美中雙邊貨物貿易額2024年萎縮29%，從5820億元降至4150億元，時至2025年，美國貿易逆差下降近32%至2020億元，創下20年來新低。