54：45 參院通過華許接任Fed主席 史上最分歧

參院13日以54票對45票，通過華許(Kevin Warsh)出任聯準會(Fed)第17任主席，接替任期15日屆滿的鮑爾(Jerome Powell)。此次投票結果幾乎完全依照黨派畫分，僅賓州民主黨參議員費特曼(John Fetterman)倒戈投下支持票，創下1977年聯準會主席任命須經參院批准以來最低確認票數，凸顯白宮與國會嚴重分歧。

美聯社報導，鮑爾兩度擔任聯準會主席，每次提名案都至少獲得參院80票支持，前主席葉倫(Janet Yellen)於2014年也以56票比26票通過任命。

聯邦參院多數黨領袖熊恩(John Thune)在院會演講時，稱讚華許不僅懂得宏觀經濟，也理解微觀經濟，那就是辛勤工作的美國人、他們的工作和生計。

華爾街日報報導，民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)在聽證會上嘲諷華許是川普總統的「傀儡」，批評他的身家至少1億元，持有預測平台Polymarket和太空探索科技公司(SpaceX)的股份，卻拒絕完整揭露資產細節。

華倫說：「他將成為史上最富裕的聯準會主席，但他拒絕向美國人民公開他與哪些人有關聯。」

華許承諾，在宣誓就職後90天內出售相關資產。

在聽證會上，華許否認川普施壓要求降息，強調將「保持獨立」，且向川普承諾政策決定不會預設立場，並希望重新審視聯準會與公眾溝通的方式，以及如何運用通膨指標。

現年56歲的華許擁有豐富的貨幣政策資歷，他曾任摩根史坦利(Morgan Stanley)投資銀行家，2006年獲布希總統(George W. Bush)任命為聯準會理事，以35歲的年齡成為史上最年輕的聯準會理事。

2008年金融危機期間，華許積極推動紓困協議，協助穩定金融體系，但他2011年離開聯準會時，批評聯準會持續支撐金融市場的措施矯枉過正。

華許在複雜的經濟局面接掌聯準會，伊朗戰爭推升油價，4月通膨率升至三年來最高的3.8%，且漲幅已超過薪資成長；通膨自2022年6月的9.1%高峰回落，但仍高於聯準會2%的目標。

聯邦公開市場操作委員會(FOMC)已連續三次會議按兵不動，且上次會議出現30多年來最多的反對票，多名委員更偏向保留升息空間的中性措辭，對市場的降息預期發出警訊。

投資人普遍預期今年利率維持不變，甚至不排除升息；這對曾以支持降息立場爭取聯準會主席職位的華許而言，形成重大挑戰。

此外，鮑爾在遭受川普大量人身攻擊，以及面臨前所未有的司法部調查之後，計畫在其主席任期結束後仍續任聯準會理事會，這可能形成與華許競爭的另一個權力中心。