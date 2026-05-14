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忙於批川普政府 歐巴馬認了有「婚姻危機」

世界日報／ 綜合報導
前總統歐巴馬(右)坦承，由於忙於批評川普政府，減少了與夫人米雪兒．歐巴馬相聚的時間。（美聯社）
前總統歐巴馬(右)坦承，由於忙於批評川普政府，減少了與夫人米雪兒．歐巴馬相聚的時間。（美聯社）

前總統歐巴馬表示，在川普執政期間，外界持續期待他維持政治影響力，已對他與夫人米雪兒．歐巴馬的婚姻造成壓力。

據福斯新聞報導，歐巴馬在5月4日刊登於「紐約客」（The New Yorker）的專訪中表示，「她希望自己的丈夫能放慢腳步，多花時間陪伴她，一起享受我們接下來的人生。」歐巴馬說，「這確實在我們的婚姻中造成了真實的緊張，也讓她感到挫折。」

在川普第一任期初期，歐巴馬大致遵循美國政治傳統，也就是卸任總統對繼任者保持低調、避免頻繁公開評論施政。然而，隨著時間推移，這位美國第44任總統開始更積極地對公共議題發聲。

到了川普第二任期，歐巴馬更進一步打破過往慣例，成為最受矚目的現任政府批評者之一，而他本人也在接受「紐約客」訪問時坦承這點。

「人們不會拿我與其他前總統做歷史性的比較。」他向該雜誌表示，「他們並不在意，因為過去從未有任何一位卸任總統，在離開白宮後連續四個選舉周期，仍持續成為所屬政黨的主要代言人。」

不過，「紐約客」指出，歐巴馬認為川普政府的「魯莽作風」迫使他不得不持續發聲。他特別批評川普推動美國退出巴黎氣候協定（Paris Agreement），以及試圖拆解他任內最重要的國內政策成果之一「可負擔健保法」（Affordable Care Act，俗稱歐記健保）。

歐巴馬坦言，自己對川普的反對，使他「比原本預期更深地重新投入政治」。

如今，歐巴馬已成為民主黨重要議題的代表人物之一。近期，他也透過X平台向近1.2億名追蹤者宣傳民主黨在維吉尼亞州推動的選區重畫行動。

根據X平台公開數據，歐巴馬曾發布五篇貼文，呼籲維吉尼亞州選民支持一項重新畫分國會選區的公投案。相關調整被認為明顯有利於民主黨，而這些貼文累計獲得超過2.2億次瀏覽。

他在貼文中的措辭也展現鮮明的政治立場。

歐巴馬於3月5日在X上寫道，「自由且公平的選舉，是民主制度的基石。但如今，它們正遭受攻擊。一些由共和黨主導的州透過重新畫分國會選區，試圖在期中選舉中取得不公平優勢。」

另一方面，米雪兒近年也與丈夫一樣，開始透過博客與新媒體平台，更直接地表達對川普政府的不滿。她不僅頻繁參與其他節目，也會在自己的博客中批評這位總統（川普總統）。

事實上，這並非歐巴馬首次公開談及婚姻壓力。2025年，他曾坦言，在米雪兒未陪同他出席前總統卡特（Jimmy Carter）的葬禮，以及川普第二次總統就職典禮後，他一直「努力修補自己與米雪兒之間出現裂痕的關係」。

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