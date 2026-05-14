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助供K他命導致馬修派瑞之死 戒毒輔導員判入獄2年
美國法院今天宣判，曾任戒毒輔導員的佛萊明（Erik Fleming）因協助提供K他命，導致美劇「六人行」演員馬修派瑞2023年因藥物過量致死，被判處入獄2年，外加3年監管緩刑。
法院資料顯示，佛萊明已於2024年8月承認共謀販運K他命（ketamine）、販毒致人於死等罪名。
檢方指出，佛萊明曾是持有證照的戒毒輔導員，他從毒販處購得K他命，再轉售給馬修派瑞（MatthewPerry）的私人助理肯尼斯（Kenneth Iwamasa）。
2023年10月28日事發當天，肯尼斯至少為馬修派瑞注射3劑K他命。法醫報告指出，54歲馬修派瑞死於K他命急性作用，加上其他因素，致使他在浴缸中失去意識而溺斃。
美國司法部發言人表示，法官賈奈特（SherilynGarnett）判處佛萊明坐牢2年，出獄後另接受3年監管緩刑。
佛萊明在宣判前寫給法庭的一封長信中，承認自己對馬修派瑞的死負有責任，並為此感到羞愧。
馬修派瑞以美國情境喜劇「六人行」（Friends）走紅，生前長期為藥物成癮所擾，但在馬修派瑞去世前，演藝圈同僚曾認為他克服了藥物成癮問題。
佛萊明是馬修派瑞案的5名被告之一，他是第4個被判刑。在上月，綽號「K他命女王」的洛杉磯毒販桑加（Jasveen Sangha）因販售毒品，導致馬修派瑞之死，被判處15年徒刑。
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