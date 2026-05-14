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遭客機引擎吞噬亡！殘骸散滿地 41歲男黑歷史曝光…曾涉謀殺未遂

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男子闖入機場跑道遭捲入飛機引擎死亡。圖／擷取自YT KHOU 11
一名男子闖入機場跑道遭捲入飛機引擎死亡。圖／擷取自YT KHOU 11

日前美國丹佛國際機場一架飛機在跑道上準備起飛時，撞上一名41歲男子莫特（Michael Mott），莫特當場被捲入飛機引擎中死亡屍體殘骸散落在跑道上，機上乘客及機組人員安全撤離。

根據《紐約郵報》報導，莫特身揹多項前科，自17歲起就因為偷竊和未成年飲酒等違法行為被捕，至今被捕超過20次，罪名包含謀殺未遂、家庭暴力、攻擊執法人員等等。除了暴力罪刑，莫特屢犯酒駕、肇逃、違反保護令、拒捕等，且經常缺席出庭，根據公開記錄顯示，莫特至少三次入獄服刑，其中一次還被指控試圖越獄。

莫特最近一次的犯行是今年4月非法入侵，事發後被捕入獄，尚不清楚為何後來能獲釋。

警方表示，5月8日晚間莫特翻越高約8英尺、頂部設有鐵絲網的機場圍欄，闖入跑道後僅約2分鐘，就遭起跑飛機撞上。目前尚未找到死者遺書，調查仍在進行中。

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