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「日常運動」從台灣走向世界 梁莉姿北美交流創作

中央社／ 舊金山13日專電

香港作家梁莉姿在港、台完成的小說「日常運動」，被譯成英文版後今年在美國出版並引起迴響。她來到舊金山分享作品，受訪表示，台灣文學環境提供更大的創作與出版空間，成熟的產業鏈也讓她看見更多可能性。

梁莉姿與「日常運動」英文版譯者費正華（JenniferFeeley）12日抵達舊金山，隨後出席文化部駐紐約台北文化中心和出版社Riverhead Books及N+1雜誌合辦的活動，與書店經營者、出版從業人員、文學界人士交流，暢談華文文學作品在美國的關注度變化。

「日常運動」英文版今年2月在美國出版、進入當地市場。梁莉姿接受中央社訪問時表示，這部作品真正關注的並非「政權與反抗者」之間的直接對抗，而是當一場龐大的社會運動發生後，它如何影響每一位參與者回到日常生活之後的人生和狀態。

梁莉姿表示，美國出版社3年前買下版權時，可能也沒有預料到幾年後美國的政治氣氛會變得如此微妙。「日常運動」在此大環境之下，也因此讓許多美國讀者產生共鳴。

她月初出席在紐約舉行的第21屆「美國筆會世界之聲文藝節」（PEN World Voices Festival），與國際作家同台，之後並展開北美巡迴講座，近日來到美國西岸。

這場活動聚焦在華文文學作品在美國出版的情況。梁莉姿認為，過去，相較於日本、韓國等亞洲翻譯文學，華文文學在海外所受到的關注度相對受限，其中一個原因，可能是海外出版市場之前對華文作家的選擇，較為侷限在某一個世代、某一類議題。

梁莉姿樂見包括Riverhead Books在內的出版社，近年開始引進更多來自不同地區的華文文學創作作者，讓外國讀者看見華文文學更加豐富、也更加多元的面貌。

譯者費正華也是資深漢學家，身為美國譯者，她針對華文文學能見度問題，向中央社分享觀察，指出問題並不是完全沒有翻譯版本，可能是發行機制並不理想。有些作品已翻譯卻缺乏能見度；有些作品則因海外出版社看不見，連被翻譯的機會都沒有。

費正華認為，台灣其實有很多有趣的作品，類型從推理、愛情、療癒、漫畫到文學小說都有。作家楊双子的「臺灣漫遊錄」在美國出版取得成功，情況確實正在改變。

梁莉姿2021年到台灣時，「日常運動」進行到一半。談到台灣對她在創作上的影響，她表示，原本在香港時就一直有到台灣念創意寫作、體驗台灣文學環境的想法。後來，因為政治變化，作品在香港已難以出版，台灣的出版環境對她來說因此更顯重要。

梁莉姿說，台灣文學環境提供更大的創作與出版空間，也讓她看見了更多的可能性。

舊金山 香港 文化部

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