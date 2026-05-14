美4月通膨攀升至3年來高峰 范斯改口坦承「不理想」

美國副總統范斯（JD Vance）今天罕見地偏離川普政府一貫的樂觀語調，坦承4月消費者通膨「不理想」。

法新社報導，美國4月消費者通膨年增率達到3.8%，為3年以來新高，主要受到能源價格上漲推升，而這與川普對伊朗發動戰爭有關。

此外，美國政府今天公布生產者物價通膨年增率達6%，為2022年12月以來最高。分析人士警告，燃料價格高漲已開始對其他產品產生連帶影響。

范斯在白宮對記者表示：「是的，上月通膨數據並不理想。」

他說：「我們知道，為了實現美國人民應得的榮景，我們還有很多工作要做。」

范斯表示，川普對這項問題「高度關注」。就在前一天，川普還堅稱高通膨僅是「短期現象」。

當記者提問美國人民的財務狀況是否促使川普欲與伊朗達成和平協議時，川普強硬回應：「完全沒有。當我談論伊朗時，唯一重要的是，他們不能擁有核武…我不會去考慮美國人的財務狀況，我不考慮任何人。」

當被問及川普這些言論時，范斯否認川普曾說過這些話，並堅稱這是對川普發言的「曲解」。

隨著美國11月期中選舉競選活動全面展開，民主黨領袖抓住川普的言論，指責這位共和黨人對生活成本飆升的問題漠不關心。