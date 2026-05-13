美空軍1教練機阿拉巴馬州墜毀 2飛官安全彈射逃生

勞工部12日公布4月消費者物價指數(CPI)，比去年同期上漲3.8%，創下三年來最大年漲幅，且高於3月的3.3%；同日，美股因科技股回落與油價續漲的雙重壓力承壓，史坦普500指數(S&P 500)自日前創下的歷史高點下跌0.2%。

2026-05-13 14:29