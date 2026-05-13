美空軍1教練機阿拉巴馬州墜毀 2飛官安全彈射逃生
美國軍方官員表示，空軍一架教練機今天在阿拉巴馬州西部墜毀，兩名飛官均成功彈射逃生。
美聯社報導，軍方官員指出，部署密西西比州哥倫布空軍基地（Columbus Air Force Base）的一架T-38鷹爪（T-38 Talon）教練機中午發生「事故」。
基地官員發布的新聞稿指出，「事故原因目前不明，將由安全調查委員會進行調查」。
哥倫布空軍基地公共事務辦公室表示，除了確認兩名飛官均已安全彈射外，暫時無法提供兩人目前狀況的說明。
該基地為美國空軍第14飛行訓練聯隊（14th FlyingTraining Wing）駐地，培訓飛行員操作各類機型。T-38鷹爪教練機是一款超音速噴射教練機。
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