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澳洲地產商稱川普品牌「令人反感」 大樓開發案喊卡

中央社／ 雪梨13日綜合外電報導
澳洲地產開發商表示，由於川普（Trump）品牌變得「令人反感」（toxic），一項耗資11億美元、樓高91層的川普酒店與公寓大樓開發計畫已宣告取消。 美聯社
澳洲地產開發商表示，由於川普（Trump）品牌變得「令人反感」（toxic），一項耗資11億美元、樓高91層的川普酒店與公寓大樓開發計畫已宣告取消。 美聯社

澳洲地產開發商表示，由於川普（Trump）品牌變得「令人反感」（toxic），一項耗資11億美元、樓高91層的川普酒店與公寓大樓開發計畫已宣告取消。

法新社報導，川普集團（Trump Organization）今年2月曾宣布這項位於澳洲東岸黃金海岸（Gold Coast）的高聳摩天大樓計畫，並聲稱這將「重新定義海濱品味生活」。

澳洲開發商艾杜斯地產集團（Altus Property Group）執行長楊恩（David Young）表示，該計畫之所以喊卡，是因為川普品牌對澳洲人來說已變得「令人反感」。

楊恩表示，他仍計畫與其他品牌合作完成這項開發案。他在LinkedIn昨天的貼文中指出：「當戰爭爆發時，失敗的預兆已顯而易見，我一直在與許多高端奢侈品牌洽談。」

楊恩強調，川普集團目前由美國領導人川普（Donald Trump）的成年兒子們經營，而非川普本人。他形容該品牌名聲受損的情形「極其不公」。

楊恩說：「我與川普家族之間並無嫌隙，我認識他們19年了，當時這裡根本沒人知道川普是誰，我為什麼要跟他們鬧翻？這純粹是商業考量。」

在此之前，「澳洲金融評論報」（AustralianFinancial Review）曾報導川普集團已退出該宗交易。

澳洲金融評論報引述川普集團發言人報導：「雖然我們對於能將世界級開發案引進黃金海岸感到興奮，但該計畫取決於我們的授權合作夥伴能否履行特定義務。」

該發言人說：「遺憾的是，這些義務並未履行。」

此前，澳洲一項反對興建該大樓的網路請願已收集到超過12萬4000份連署書。這份遞交給黃金海岸市議會、名為「阻止川普大樓」的連署書，抨擊這位美國總統「藐視民主規範」。

川普 澳洲 美國 房地產

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