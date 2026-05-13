丹佛機場男子闖跑道遭撞亡 當局稱死者意圖輕生

美國一名41歲男子在丹佛國際機場與一架飛機發生起火碰撞並遭撞擊身亡，當局今天表示，當男子攀越偏遠圍欄並走上跑道時，是意圖輕生。

丹佛市郡首席法醫麥克雷倫（Sterling McLaren）表示，事發的丹佛國際機場（Denver InternationalAirport）現場並未尋獲死者的遺書，官員根據驗屍結果判定死因為自殺。她沒有提供進一步的細節。

美聯社報導，這起涉及邊疆航空（Frontier Airlines）客機的碰撞引發發動機起火，迫使乘客撤離。機場執行長華盛頓（Phillip Washington）表示，有12人受到輕傷，5人被送往醫院，其中4人已經出院。

機場發布的一段從遠處拍攝的黑白影片顯示，一個微小的身影擺動著雙臂走向跑道，幾秒鐘後，可以看到飛機疾駛而過，飛機的右側發動機撞擊了這名男子，並在撞擊時起火燃燒。乘客透過逃生滑梯進行疏散。

機場執行長華盛頓表示，在這名男子攀越圍欄的幾分鐘前，這塊區域的一個地面雷達系統啟動並觸發了警報。使用監視攝影機的安全人員在同一區域看到了一群鹿，但起初並沒有看到這名闖入者。

他說，聯邦官員在幾分鐘後通知機場有闖入者。但由於地點偏遠，且這名男子攀越圍欄到穿越跑道之間的時間很短，機場人員無法及時介入。

這名男子從圍欄穿越約200公尺來到跑道，隨後被起飛時時速高達240公里的邊疆航空客機撞擊。

法醫麥克雷倫指出，這名男子的死因是由飛機的發動機造成。

安全專家普萊斯（Jeff Price）表示，闖入者突破機場周邊防線是一個長期且經常發生的問題，全國每年可能發生數十起這類事件。

普萊斯曾於1990年代擔任丹佛機場安保副主任。丹佛國際機場位於市中心東北部，周圍環繞著約58公里的圍欄，機場官員表示這些圍欄一直有在持續接受檢查。

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