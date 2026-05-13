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川普對等關稅退稅 已核定退稅額目前達355億美元
被美國最高法院判決違法的川普對等關稅，到目前處理完成要退稅給進口商的金額，已超過355億美元。
美國海關暨邊境保護局（CBP）貿易辦公室貿易計畫執行主任羅德說，退稅正透過政府新設立的CAPE線上平台辦理。平台4月20日啟用以來，截至5月11日，已收到12.6萬筆退稅申請。退稅額將會加計利息。
美國最高法院2月20日判決川普引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）所課徵的關稅違法，因而產生必須退還總計1,660億美元關稅稅款的作業。
CBP局長史考特周二（12日）出席法院非公開聽證會，討論退款程序。依最高法院指示處理退款問題的美國國際貿易法院，由法官伊東下令，CBP要在5月26日再次提交退稅最新進度。
部分首批申請退稅的進口商，退稅款項已於上周初開始發放，時間比原先預期更早。
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