貝佐斯家族捐款1億推動紐約全民托育 不排除再加碼

扶貧慈善機構「羅賓漢基金會」(Robin Hood)宣布獲得貝佐斯家族基金會(Bezos Family Foundation)捐贈1億元，專項用於紐約市早期兒童教育。致力於推動全民托育的紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)曾於上月向私人捐款人發起籌款活動，目標籌集2000萬元以支持其計畫。

若有人跟進 再加碼2500萬

羅賓漢基金會執行長布瑞(Richard R. Buery Jr.)表示，這筆1億元的捐款將作為該組織近40年來首個「10億元基金」的第一筆注資。貝佐斯基金會更額外承諾，若有其他捐贈者跟進，將再追加2500萬元，使總額有望達到1億5000萬元。

布瑞強調，私人資金雖無法取代公共預算，但能幫助穩定現有的托育系統，並在短期內產生「即時影響」。

曼達尼政策 托育擴及6周嬰

對曼達尼而言，私人慈善資金的注入來得正是時候。曼達尼在競選期間力主向億萬富豪加稅，承諾大幅擴展社會安全網，並將全民托育定為任期內最重要的施政目標，計畫為最小至六周的嬰兒提供免費的托育服務。然而，這也是其議程中耗資最鉅的一項，長期資金來源至今未有著落。

在公共資金方面，雖然州長霍楚(Kathy Hochul)拒絕了曼達尼「加徵富人稅」提案，但同意向市府提供12億元啟動資金，支持全民托育擴展計畫。曼達尼目前正透過市長基金(Mayor's Fund to Advance New York City)旗下新設的「托育行動基金」籌集2000萬元私人資金，現已籌得約350萬元。

羅賓漢基金會的資金或難以直接流入市府基金，因該機構慣常自行分配資金，而非向其他基金捐款。儘管如此，兩者的目標高度一致；羅賓漢目前已向市府投入約600萬元托育相關資助，包括協助開展家長調查，以了解市民對托育名額的需求。