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4月CPI年增3.8％ 3年新高 伊戰衝擊漲幅超預期

世界日報／ 編譯周芳苑、陳韻涵／綜合報導
伊朗戰爭推升能源價格，美國4月CPI年增3.8%，創三年來新高。（路透）
伊朗戰爭推升能源價格，美國4月CPI年增3.8%，創三年來新高。（路透）

勞工部12日公布4月消費者物價指數(CPI)，比去年同期上漲3.8%，創下三年來最大年漲幅，且高於3月的3.3%；同日，美股因科技股回落與油價續漲的雙重壓力承壓，史坦普500指數(S&P 500)自日前創下的歷史高點下跌0.2%。

勞工部數據顯示，4月整體物價月增0.6%，符合市場預期，年增幅為3.8%，則高於外界估計的3.7%。

汽油漲幅月增5.4%，年增幅則逾28%；美國汽車協會數據顯示，全美普通汽油平均價格12日超過每加侖4.5元，較去年同期大漲約44%。

另外，食品雜貨價格則較3月續長0.7%，肉類則在小幅下跌後回升。

扣除波動較大的食品與能源後，4月核心消費者物價指數月增0.4%、年增2.8%，漲幅相對溫和，顯示能源價格飆升尚未大範圍波及其他商品，但漲幅仍超過市場預期。

美聯社報導，財富管理公司Annex Wealth Management首席經濟策士傑考布森(Brian Jacobsen)指出，關稅與惡劣天氣雙重因素推升物價。

海軍聯邦信用合作社(Navy Federal Credit Union)首席經濟學者朗格(Heather Long)表示，「通膨是拖累美國經濟的主因，目前有一場真實的財務緊縮正在發生。三年來，通膨首次吞掉所有薪資漲幅，這對中低收入家庭是一大打擊，他們不得不削減開支、精打細算。」

平均時薪減0.3% 三年首次負成長

4月全美平均時薪經通膨調整後年減0.3%，寫下三年來首次負成長紀錄；通膨則自2022年6月的9.1%高點穩定下降，但仍高於聯準會設定的2%目標。

美國與以色列2月28日攻擊伊朗後，伊朗封鎖荷莫茲海峽，導致全球20%的石油與液化天然氣供應受阻，油價飆漲，相關影響迅速擴及消費端。

企業端同樣感受到壓力，電器龍頭惠而浦(Whirlpool)上周公布數據顯示，最新一季營收下滑近10%，指伊朗戰爭已造成「衰退等級的產業下滑」，消費者信心受挫。

史坦普500指數下跌11.88點，跌幅0.2%，收7,400.96點；那斯達克指數下跌185.93點，跌幅0.7%，收26,088.20點；道瓊工業指數小漲56.09點，漲幅0.1%，收在49,760.56點。

債市方面，10年期美國公債殖利率由11日收盤的4.42%升至4.45%，高於戰爭爆發前的3.97%水準，顯示市場預期利率將維持高位。

芝加哥商品交易所集團(CME Group)數據顯示，交易員目前押注聯準會12月升息的機率超過33%。

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