談2028總統大選 川普白宮演說當眾問：范斯、魯比歐 你們喜歡誰？

川普總統不排除爭取第三任期的消息流傳幾個月之後，他11日拋出由副總統范斯、國務卿魯比歐組成「夢幻隊伍」(dream team)代表共和黨問鼎2028年總統大選的建議。

川普11日在白宮玫瑰花園慶祝「國家警察周」(National Police Week)執法人員晚宴活動中討論到未來選舉，以及共和黨可能由誰披掛上陣。對於共和黨將派誰參加2028年總統大選，川普詢問在場來賓：「會是誰呢？是范斯嗎？還是另有人選？我不知道。」

川普接著拿范斯與魯比歐相互比較，要求在場來賓表態較喜歡誰。川普分別詢問觀眾較喜歡范斯還是魯比歐，台下抱以掌聲，川普接著說，這兩個名字放在一起「聽起來是個不錯的組合」。

副總統范斯11日在白宮草坪上出席川普總統接見2026大學美式足球冠軍隊伍的活動。(美聯社)

他說：「我相信這會是個夢幻隊伍，不過這些都是次要細節，不代表得到我的背書。」川普在演說中並沒有為任何人選明確背書。

喬治城大學(Georgetown University)政府研究副教授諾埃爾(Hans Noel)對時代雜誌(TIME)表示，通常在距離總統大選還有兩年多的時候，對於總統繼任人選的討論都只在檯面下，「但川普總統改變了這一切」。

諾埃爾說，川普非常講究呈現效果，把人選討論變成一種靠掌聲測試人氣的活動，不只想增加娛樂性，還想讓自己成為矚目焦點。

國務卿魯比歐12日在白宮草坪上觀看川普總統對媒體談話。(歐新社)

魯比歐曾在2016年參加共和黨總統初選，輸給川普之後停止選舉活動並返回參院任職，直到加入川普第二任政府。范斯在首次參議員任期中途獲川普延攬成為競選搭擋。

魯比歐與范斯都曾多次被問到是否有意在2028年大選尋求更上一層樓發展，但兩人都未透露參選意願，而是強調目前只專注於現職工作。

共和黨選舉策略專家塞奇克(Brian Seitchik)說，川普是在評估、比較，深知參選問題在本質上將引發爭議，所有看過「誰是接班人」(The Apprentice)的人都知道，川普非常看重競爭。