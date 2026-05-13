遭諷口音、被指中國間諜 馬州華人議員反擊：我是自豪的新美國人

馬里蘭州兩名共和黨籍州眾議員日前因在播客(Podcast)節目中嘲諷一名同為州眾議員的華裔同事吳朝(Chao Wu，民主黨)，並公開指控其為「中國間諜」，此舉遭到馬州眾議會議長的嚴厲譴責。而在這一歧視事件中，吳朝以「自豪的新美國人」身分回擊不實指控，獲得了當地多個族裔黨團的支持。

根據「巴爾的摩橫幅報」(The Baltimore Banner)報導，州眾議員費雪(Mark Fisher)與奇澤姆(Brian Chisholm)日前在一集播客節目中，針對同僚吳朝提出的一項未通過的法案發表評論。吳朝出生於中國湖北省，目前為9A選區議員，選區範圍涵蓋哈福德郡(Howard County)與蒙哥馬利郡(Montgomery County)部分地區。

吳朝是一名新移民。在進入州議會之前，曾擔任過哈福德郡教育委員會(Howard County Board of Education)主席。他擁有學術背景，是電腦科學領域的專家。吳朝被視為馬州政壇華裔參政的代表人物之一，致力於推動教育、科技以及亞裔社區的權益。

費雪在該播客節目中質疑：「這個人怎麼會在哈福德郡勝選的？」隨後補充道：「你幾乎聽不懂他在說什麼。」此番言論顯然是在嘲諷吳朝的口音。

這兩名議員指責吳朝支持贊助的一項法案，會強制人工智慧(AI)公司披露其商業機密。奇澤姆在節目中聲稱：「中國知道他們無法用坦克和子彈擊敗我們，所以採取後門手段，派遣像吳朝這樣的間諜。」費雪更戲謔地宣稱要頒發「年度中共(Chicom)獎」給吳朝。

馬州眾議會議長佩尼亞-梅爾尼克(Joseline Peña-Melnyk)已致信這兩名共和黨人，要求撤下該播客節目，並向吳朝誠摯道歉。她在信中指出：「這些言論具有攻擊性、不可接受，且有辱議會尊嚴。」

此外，「馬里蘭州亞太裔立法黨團」(Maryland AAPI Caucus)及「非裔立法黨團」(Legislative Black Caucus)也公開支持議長的要求。聯合聲明指出，任何基於種族、族裔、祖籍或口音而試圖貶低、排外或質疑民意代表合法性的言論，都是不可接受且危險的。

針對此事件，吳朝在透過亞太裔黨團發表的聲明中表現得十分堅定。他表示：「我是一名自豪的新美國人與公職人員。虛假指控和極右翼陰謀論不會讓我從為馬州家庭服務的工作中分心。」

目前全美正密切關注此事件的後續發展，這也再次引發關於政壇中針對亞裔民意代表「忠誠度」審查與種族偏見的討論。