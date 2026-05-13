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ICE：外國學生畢業後「實習許可計畫」詐欺案 逾萬件

世界日報／ 編譯周芳苑／綜合報導
移民暨海關執法局(ICE)稱已發現外國留學生畢業後留美工作的「實習許可計畫」(OPT)詐欺案，部份企業利用該計畫雇用員工，避免延攬薪資較高的美國籍大學畢業生。圖為一個暑期實習生計畫舉行開辦儀式。(美聯社)
移民暨海關執法局(ICE)稱已發現外國留學生畢業後留美工作的「實習許可計畫」(OPT)詐欺案，部份企業利用該計畫雇用員工，避免延攬薪資較高的美國籍大學畢業生。圖為一個暑期實習生計畫舉行開辦儀式。(美聯社)

移民暨海關執法局(ICE)代理局里昂斯(Todd Lyons)12日在記者會上表示，調查發現讓外國留學生畢業後留美工作的「實習許可計畫」(Optional Practical Training, OPT)詐欺案高達1萬多件。有些移民強硬派人士稱，部分企業利用該計畫雇用員工，避免延攬薪資較高的美國籍大學畢業生。

政治新聞網站Politico報導，ICE與美國公民及移民服務局(USCIS)官員12日舉行記者會，里昂斯概述ICE針對OPT計畫詐欺行為所進行的部分調查結果。根據OPT計畫，持學生簽證進入美國的外國公民可於畢業後在美國工作12個月，某些情況下可延長至24個月，甚至允許在雇主擔保下，學生可轉而申辦H-1B工作簽證、繼續合法留在美國。

里昂斯強調，美國絕不容忍因OPT計畫而衍生出來的任何安全威脅。

在記者會上，里昂斯及相關官員概述聯邦調查人員如何進行實地考察、從中發現有問題的案例。目前發現的實例中，有些是參與OPT計畫的受益人被遠在印度的員工管理，違反該計畫要求接受美國培訓與指導的規定；此外，調查發現，有一些空殼公司幫助應屆畢業生在沒有合法美國企業擔保的情況下留在美國，觸犯金融詐欺、並且違反美國法律。

這樣的調查結果對於一直呼籲改革OPT等相關簽證計畫的右翼人士來說是一大鼓舞。長期以來，移民強硬派不斷批評OPT、以及其他允許全球各地學生和高技能人員進入美國為美國企業工作的相關計畫，批評者認為，有些企業利用這一類計畫避免雇用薪資較高的美籍大學畢業生。

OPT計畫早已被現任聯邦政府鎖定為改革目標。川普政府2025年開始嚴打外國學生簽證，包括OPT持有者，引發一連串學生訴訟，權益受損的學生聲稱學生身分被錯誤終止；美國公民及移民服務局局長埃德洛(Joseph Edlow)2025年告訴國會議員，他將著手終止並未納入聯邦法的OPT計畫。

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