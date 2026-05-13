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國際學生更少了…美大學春季註冊數減20% 亞洲1地大學成最大受益者

世界日報／ 編譯莊瑞萌／綜合報導
美國大學國際學生人數顯著下滑，2026年春季學期入學人數大減20%。圖為印第安納大學校園。(美聯社)
美國大學國際學生人數顯著下滑，2026年春季學期入學人數大減20%。圖為印第安納大學校園。(美聯社)

隨著川普政府推動嚴厲的移民政策，美國大學國際學生人數出現顯著下滑，2026年春季學期入學人數大減20%。與此同時，環境友善、費用親民的亞洲及歐洲高等學府趁勢崛起，成為全球學子的新選擇。

時代雜誌(TIME)報導，美國國際教育者協會(NAFSA)等機構11日發布針對149所美國院校的調查發現，2026年春季學期美國大學的國際學生入學人數，較去年同期減少20%。約62%的受訪學校表示，無論是大學部或研究所的國際生人數皆下滑，研究所平均跌幅更達24%。

數據顯示，去年8月赴美的國際學生人數較前一年下降19%，去年秋季全美註冊國際學生總數下降1.4%，為三年來首見，部分報告更指出秋季新入學人數跌幅達17%。對此，牛津大學高等教育教授馬金森(Simon Marginson)直言，「只要美國政府繼續給外界一種『與世界對立』的感覺，國際學生人數勢必會受到重創」。

分析指出，國際學生大多都支付全額學費，一旦人數下滑，最直接受到衝擊的就是大學財務收入，連校園的學術多元性也可能受影響，至於其他地區卻正在吸走這批學生。亞太地區約有82%的大學表示，國際學生的大學部入學人數增加，歐洲也有47%的院校出現成長。

調查顯示，高達84%的美國大學認為，國際學生減少，主因就是政府愈來愈嚴格的限制政策。川普政府除了對十多個國家祭出旅行禁令，也對中國學生加強簽證審查。從去年5月到8月，F-1學生簽證的核發數量，比2024年同期大減36%。另外，H-1B工作簽證的申請門檻和成本都提高，讓不少國際學生開始懷疑，到美國讀書到底還值不值得。

亞洲國家則積極搶人才、搶學生。過去五年，赴美、澳、加的中國學生人數持續下降，反觀馬來西亞與泰國的中國留學生人數則成倍成長。新加坡、日本與韓國近年也都明顯感受到中國學生增加的趨勢。馬金森指出，東南亞與東亞國家距離近、文化親近且學費低廉，而且過去20年教育品質顯著提升。

中國也正成為吸引人的留學地，去年中國在人工智慧(AI)等關鍵技術研究產出已超越美國，當地政府與企業也投入巨額研發資金，吸引大量來自亞洲其他地區與非洲學生。目前香港被認為是這波轉移潮中的最大受益者。香港的大學全球排名持續攀升，且提供英語教學環境，對國際學生更具吸引力。

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