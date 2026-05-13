快訊

台灣成川習會菜單？回顧歷任美國總統訪中對台灣的影響

513國際請病假日！上班族急響應「突然不舒服」 勞工請假權益3大變革

普悠瑪集電弓故障 台鐵壽豐至鳳林單線雙向慢行…延誤時間公布

聽新聞
0:00 / 0:00

加州前市長當中國代理人 美地方政壇警戒中共滲透

中央社／ 洛杉磯12日專電

加州阿凱迪亞市前市長王愛琳認罪充當中國代理人，全美關注。台裔代理市長鄭博仁指出，外國影響力無所不在，地方政府須提高警覺。台灣社群人士則說，中共熟悉美國聯邦制與地方自治架構，早已布局地方政治。

美國司法部11日發布新聞稿指出，58歲王愛琳（Eileen Wang）遭控在美國境內非法充當外國政府代理人，已同意認罪，最高可判10年聯邦監禁。

王愛琳今年2月就任阿凱迪亞市長。阿凱迪亞市議會網站顯示，王愛琳已於5月11日辭去市長一職。

檢方表示，王愛琳與孫耀寧（Yaoning Sun）在2020年底至2022年間，透過華文網站「美國新聞中心」刊登親中宣傳內容，卻未依法揭露部分內容受中國政府人員指示。檢方掌握證據，王愛琳聽從中國官員指示修改文章，並稱「謝謝領導」。

中央社記者今天在阿凱迪亞（Arcadia）市政府，訪問代理市長鄭博仁（Paul P. Cheng）。鄭博仁是一名執業律師，在台灣出生、幼年隨家人移居美國，2020年當選市議員，曾在2022年到2023年擔任市長。

鄭博仁表示，他目前掌握的資訊與公眾所知相同，也就是王愛琳承認相關指控，而涉案行為發生在她2022年進入市議會之前。他說，市府會「繼續做好本來就在做的事」，為居民服務。

檢方在新聞稿中表示，秘密替外國政府行事會破壞美國民主。

談到案件對地方政府信任的衝擊，鄭博仁表示，公共透明與人民對政府的信任至關重要，這類案件「一定會影響人們如何看待地方民選官員」。他說，案件提醒民選官員必須更謹慎看待自己與誰合作、與誰往來。

鄭博仁表示，這類案件提醒大家「無論我們走到哪裡，都會有外國影響。」他說，民選官員必須小心，但居民也應記得，美國是世界上最好的國家，選民選出的公職人員應該把美國放在第一位。

近年美國司法部多次查辦中國滲透案件，包括王愛琳共同涉案人孫耀寧案，以及紐約州長辦公室前高級幕僚孫雯（Linda Sun）案，層級涵蓋地方政治與州政府體系。

台灣人公共事務會（FAPA）洛杉磯分會副會長吳兆峯接受中央社訪問表示，中共熟悉美國聯邦制與地方自治架構，了解地方政府在美國政治體制中具有實質影響力，因此長期透過不同方式接觸、拉攏地方民選官員。

他指出，王愛琳案的嚴重性在於，民選官員若利用選民賦予的信任，替外國政府服務，等於濫用公眾信任，傷害美國民主制度。

他指出，美國保障言論自由，但言論自由包含對自身言論負責；任何人在未依法登記為外國代理人的情況下，都不得替外國政府執行任務。

吳兆峯表示，外國代理人相關法律不是當上民選官員後才適用，而是任何人在美國境內都必須遵守。他認為，這類案件不會是第一次，也不會是最後一次，未來可能還會有更多相關案件被司法機關查出。

中共 美國

延伸閱讀

遭控充當中國代理人 加州阿凱迪亞市長辭職認罪

川普訪中 會討論黎智英

盧建旺案 異議人士徐傑作證：曾到紐約直播抗議中國警察站活動

貼「叛國」標籤！華爾街日報：川普不滿戰情洩密 美司法部大力調查媒體

相關新聞

貼「叛國」標籤！華爾街日報：川普不滿戰情洩密 美司法部大力調查媒體

根據知情的政府官員透露，美國總統川普上個月私下向代理司法部長布蘭奇抱怨伊朗戰爭爆發後出現的媒體洩密情事，促使司法部大力展...

富豪淫魔艾普斯坦案350萬頁文件快閃展出 揭與川普多年交情

美國倡議透明度的組織「第一事實研究所」在紐約開設快閃展，場內僅展示一份文本，那就是由美國司法部依法公開的已故性犯罪富豪艾...

黃仁勳卡內基美隆大學畢典致詞 稱AI創造「世代首見機會」

Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳10日應邀在卡內基美隆大學的畢業典禮致詞，他指出人工智慧(AI)基礎建設的需求，創造出「世代首見的機會」，能讓美國再次工業化，並恢復美國的製造能力。他也正面回應求職的疑慮，他說，「AI不太可能取代你」，「但比你更善用AI的人可能會」。

撤離漢他郵輪 3名紐約州乘客已在內州隔離

紐約州政府11日確認，有三名紐約居民曾乘坐爆發致命漢他病毒(hantavirus)疫情的豪華郵輪「宏迪亞斯號」(MV Hondius)。該三位乘客目前正與美國其他乘客一同被隔離於內布拉斯加州；官員強調，公眾面臨的直接風險並不高。

暫准藥局購買、郵寄墮胎藥 最高法院延長至14日

最高法院上星期暫准婦女無需親自就醫、可繼續透過藥房或郵寄方式獲得墮胎藥美服培酮(mifepristone)，由於暫准期即將屆滿，最高法院11日將之延長到至少本周四(14日)。

「小錢也是錢」 川普想停徵聯邦汽油稅 須獲國會批准

美國與伊朗的軍事衝突持續讓油價高居不下，川普總統11日宣布將尋求暫停聯邦汽油稅(federal gas tax)，期限未定，但此舉須經國會批准才能實施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。