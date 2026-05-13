加州前市長當中國代理人 美地方政壇警戒中共滲透

加州阿凱迪亞市前市長王愛琳認罪充當中國代理人，全美關注。台裔代理市長鄭博仁指出，外國影響力無所不在，地方政府須提高警覺。台灣社群人士則說，中共熟悉美國聯邦制與地方自治架構，早已布局地方政治。

美國司法部11日發布新聞稿指出，58歲王愛琳（Eileen Wang）遭控在美國境內非法充當外國政府代理人，已同意認罪，最高可判10年聯邦監禁。

王愛琳今年2月就任阿凱迪亞市長。阿凱迪亞市議會網站顯示，王愛琳已於5月11日辭去市長一職。

檢方表示，王愛琳與孫耀寧（Yaoning Sun）在2020年底至2022年間，透過華文網站「美國新聞中心」刊登親中宣傳內容，卻未依法揭露部分內容受中國政府人員指示。檢方掌握證據，王愛琳聽從中國官員指示修改文章，並稱「謝謝領導」。

中央社記者今天在阿凱迪亞（Arcadia）市政府，訪問代理市長鄭博仁（Paul P. Cheng）。鄭博仁是一名執業律師，在台灣出生、幼年隨家人移居美國，2020年當選市議員，曾在2022年到2023年擔任市長。

鄭博仁表示，他目前掌握的資訊與公眾所知相同，也就是王愛琳承認相關指控，而涉案行為發生在她2022年進入市議會之前。他說，市府會「繼續做好本來就在做的事」，為居民服務。

檢方在新聞稿中表示，秘密替外國政府行事會破壞美國民主。

談到案件對地方政府信任的衝擊，鄭博仁表示，公共透明與人民對政府的信任至關重要，這類案件「一定會影響人們如何看待地方民選官員」。他說，案件提醒民選官員必須更謹慎看待自己與誰合作、與誰往來。

鄭博仁表示，這類案件提醒大家「無論我們走到哪裡，都會有外國影響。」他說，民選官員必須小心，但居民也應記得，美國是世界上最好的國家，選民選出的公職人員應該把美國放在第一位。

近年美國司法部多次查辦中國滲透案件，包括王愛琳共同涉案人孫耀寧案，以及紐約州長辦公室前高級幕僚孫雯（Linda Sun）案，層級涵蓋地方政治與州政府體系。

台灣人公共事務會（FAPA）洛杉磯分會副會長吳兆峯接受中央社訪問表示，中共熟悉美國聯邦制與地方自治架構，了解地方政府在美國政治體制中具有實質影響力，因此長期透過不同方式接觸、拉攏地方民選官員。

他指出，王愛琳案的嚴重性在於，民選官員若利用選民賦予的信任，替外國政府服務，等於濫用公眾信任，傷害美國民主制度。

他指出，美國保障言論自由，但言論自由包含對自身言論負責；任何人在未依法登記為外國代理人的情況下，都不得替外國政府執行任務。

吳兆峯表示，外國代理人相關法律不是當上民選官員後才適用，而是任何人在美國境內都必須遵守。他認為，這類案件不會是第一次，也不會是最後一次，未來可能還會有更多相關案件被司法機關查出。