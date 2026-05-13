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美國會預算處：川普金穹飛彈防禦估20年花38兆元
美國無黨派的國會預算處（CBO）今天估計，美國總統川普的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統計畫可能在未來20年耗資高達1.2兆美元（約新台幣38兆元）。
法新社報導，國會預算處在報告中說：「估計這1.2兆美元中，採購成本…將總共略高於1兆美元。這筆金額包括系統主要組成部分的費用，也就是攔截層以及太空飛彈預警與追蹤系統。」
報告說：「最昂貴的部分為太空攔截層，約占採購成本的70%與總成本的60%。」
報告還說，運作與維護的平均年支出則為83億美元。
川普去年1月底下令五角大廈發展高科技飛彈防禦系統計畫，最初稱為「美國版鐵穹」（Iron Dome forAmerica）。
川普去年5月宣布為這項計畫投入首批250億美元資金，並表示最終成本預估達1750億美元。
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