美國會預算處：川普金穹飛彈防禦估20年花38兆元

Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳10日應邀在卡內基美隆大學的畢業典禮致詞，他指出人工智慧(AI)基礎建設的需求，創造出「世代首見的機會」，能讓美國再次工業化，並恢復美國的製造能力。他也正面回應求職的疑慮，他說，「AI不太可能取代你」，「但比你更善用AI的人可能會」。

2026-05-12 14:29