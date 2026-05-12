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貼「叛國」標籤！華爾街日報：川普不滿戰情洩密 美司法部大力調查媒體

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
美國總統川普上個月私下向代理司法部長布蘭奇抱怨伊朗戰爭爆發後出現的媒體洩密情事，促使司法部大力展開相關調查行動。(路透)
美國總統川普上個月私下向代理司法部長布蘭奇抱怨伊朗戰爭爆發後出現的媒體洩密情事，促使司法部大力展開相關調查行動。(路透)

根據知情的政府官員透露，美國總統川普上個月私下向代理司法部長布蘭奇抱怨伊朗戰爭爆發後出現的媒體洩密情事，促使司法部大力展開相關調查行動。

華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，一名官員指出，布蘭奇（Todd Blanche）承諾取得專門用於調取曾撰發敏感國安報導記者紀錄的傳票。另一官員表示，在某次會議中，川普將一疊他和其他高層官員認為危及國安的新聞剪報交給布蘭奇，上頭貼著寫有「叛國」的便條紙。司法部和戰爭部高層已就此會商。

官員指出，川普對於詳細報導他當時如何作出開戰決策，以及幕僚在他進行斟酌時有何建言的內容尤其不滿。

司法部發言人表示：「在任何情況下，司法部都會本於事實依法追查犯下危害美國罪行的人士。」白宮官員則將置評請求轉請司法部處理。

華爾街日報收到日期3月4日的大陪審團傳票，要求提供該報記者的紀錄。

傳票的要求與2月23日一則報導有關，內容稱參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）和戰爭部其他官員曾就對伊朗發動長期軍事行動的風險向總統示警。Axios和「華盛頓郵報」（The Washington Post）等媒體當天都刊登類似報導。川普於5天後的2月28日發動戰爭。

道瓊公司（Dow Jones）傳播長辛哈（Ashok Sinha）在聲明中指出：「政府對華爾街日報及其記者發出傳票，這是對憲法保障新聞採訪自由的攻擊。新聞報導至關重要，我們強烈反對這種壓制和恐嚇的企圖。」華爾街日報是道瓊公司旗下出版物。

華盛頓郵報和Axios發言人都拒絕評論。

官員指出，川普上個月對「紐約時報」（The NewYork Times）4月7日一篇報導格外不滿，內容說明以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）如何遊說川普轟炸伊朗，對包括在高度機密戰情室中的會議進行詳盡生動的描繪。報導提到，尼坦雅胡主張戰爭將以伊朗政權更迭告終，但是美國情報官員對此抱持懷疑態度。

紐約時報發言人拒絕評論。

知情人士透露，近幾個月來，檢察官已向多個媒體組織以及電子郵件和電話服務供應商發出傳票，尋求洩密調查相關資訊。

記者爭取新聞自由委員會（Reporters Committee forFreedom of the Press）主席布朗（Bruce Brown）表示：「從以往經驗來看，司法部只有在針對非媒體來源窮盡所有調查手段後，才會在洩密案件中對新聞機構發出傳票。」

現正代表紐約時報就五角大廈新聞採訪權提告的知名律師布特羅斯（Theodore Boutrous）表示，大陪審團傳票「試圖直接侵入記者與消息來源關係和新聞採訪過程，然而此一過程是為了讓美國人民獲取有關政府的資訊」。

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