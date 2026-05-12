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富豪淫魔艾普斯坦案350萬頁文件快閃展出 揭與川普多年交情

中央社／ 紐約11日綜合外電報導
「第一事實研究所」在紐約開設快閃展，展示由美國司法部依法公開的已故性犯罪富豪艾普斯坦相關檔案的列印文件。 法新社
「第一事實研究所」在紐約開設快閃展，展示由美國司法部依法公開的已故性犯罪富豪艾普斯坦相關檔案的列印文件。 法新社

美國倡議透明度的組織「第一事實研究所」在紐約開設快閃展，場內僅展示一份文本，那就是由美國司法部依法公開的已故性犯罪富豪艾普斯坦相關檔案的列印文件，共約350萬頁。

法新社報導，這個展覽被稱為「（美國總統）唐納．川普與傑福瑞．艾普斯坦紀念閱覽室」，主辦方將依「艾普斯坦檔案透明法」（Epstein Files Transparency Act）公開的所有文件裝訂成3437冊，每冊均經過編號並整齊陳列於書架上。

艾普斯坦（Jeffrey Epstein）2019年因涉嫌從事未成年人性販運遭羈押，並在等待審判期間於聯邦監獄身亡。

這次展覽由華府的非營利組織「第一事實研究所」（Institute of Primary Facts）主辦，並在官網上寫道：「當真相被印出來、裝訂成冊供你親眼見證時，它將難以被否認。」

這場快閃展覽還設有一處展區，展示川普與艾普斯坦之間多年來的交情。

兩人曾有數十年的交情，據傳在2004年因一宗房產交易鬧翻，川普隨後與他劃清界線。由於川普的名字多次出現在人稱「艾普斯坦檔案」中，他仍一再否認有任何不法行為。

這場展覽將開放至5月21日，民眾需提前線上登記預約，但由於美國司法部作業疏失，未能針對部分受害者姓名去識別化，因此一般民眾不得直接查閱文件，這場展覽僅開放給媒體記者及律師等特定專業人士。

展覽主辦人之一的葛瑞特（David Garrett）告訴法新社：「我們是一個支持民主的組織，目標是透過這類快閃博物館和其他實體體驗來教育公眾，讓大家更了解美國的腐敗以及民主所面臨的威脅。」

葛瑞特認為，民眾應嚴正抗議川普政府處理文件釋出的方式，因為許多人指控司法官員試圖掩蓋川普與艾普斯坦的關係，「而我們在這裡試圖做的，是創造或協助創造輿論壓力，以實現真正的問責」。

艾普斯坦 川普 紐約

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