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成為美國第51州？委內瑞拉代理總統：從未考慮過

中央社／ 海牙11日綜合外電報導
委內瑞拉代理總統羅德里格斯。(路透)
委內瑞拉代理總統羅德里格斯。(路透)

針對美國總統川普曾暗示要讓委內瑞拉成為美國第51州，委國代理總統羅德里格斯今天表示，卡拉卡斯當局「從未」有這方面的考慮。

法新社報導，羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在離開荷蘭海牙（The Hague）國際法院（InternationalCourt of Justice）的聽證會後，對媒體表示，成為美國第51州的提議「從未被考慮過」。她表示：「若說委內瑞拉人民有什麼共同特質，那就是我們珍惜自身的獨立歷史，也敬愛爭取獨立的英雄人物。」

美國今年1月3日夜襲委內瑞拉、逮捕時任領袖馬杜洛（Nicolas Maduro）後，川普（Donald Trump）多次宣稱已控制這個富含石油的國家。據報他今天在福斯新聞（Fox News）表示，他正「認真」考慮讓委內瑞拉成為美國第51州。

3月期間，他也曾在自家「真實社群」（TruthSocial）貼文寫道：「委內瑞拉最近好事不斷！不曉得這是什麼魔法？建州，第51州，有人想嗎？」

被問及委內瑞拉成為美國一州的可能性時，羅德里格斯堅稱，她的政府正推動與美國的「外交合作議程」。

自接替馬杜洛執政以來，羅德里格斯推動與華府外交關係解凍，並於今年3月恢復中斷7年的美委外交關係，但也面臨川普要求取得委國龐大化石燃料資源的巨大壓力。

川普多次讚揚羅德里格斯，肯定她推動改革，開放美國等外國企業進入委內瑞拉礦業與石油產業。

曾出任馬杜洛副總統的羅德里格斯，也推動通過特赦法，促成數百名政治犯獲釋，儘管仍有約500人被羈押。

這位代理領袖此行赴海牙，是她自上任以來首次離開加勒比地區，出席國際法院針對委內瑞拉與蓋亞那長達數世紀、涉及富油地區的領土爭端聽證會。

委內瑞拉反對派則持續要求舉行大選。

委內瑞拉 馬杜洛 川普

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