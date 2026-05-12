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德州檢察長狀告Netflix 控非法追蹤用戶數據致成癮

中央社／ 紐約11日綜合外電報導
美國德州檢察長今天對影音串流平台Netflix提起訴訟。路透
美國德州檢察長今天對影音串流平台Netflix提起訴訟。路透

美國德州檢察長今天對影音串流平台Netflix提起訴訟，指控這家串流巨擘不當蒐集用戶數據，並將平台設計成令人上癮。

法新社報導，共和黨籍德州檢察長派克斯頓（KenPaxton）向達拉斯地區法院提交長達59頁的訴狀，開篇即寫道：「當你在看Netflix時，Netflix也在看著你。」

根據一份將Netflix描述為監視德州兒童和消費者的的新聞稿，派克斯頓將這家串流媒體形容為一個巨大的數據庫，在其中追蹤並記錄用戶的觀看習慣、偏好以及「其他敏感的行為數據」。

訴訟指控，Netflix將這些輸入數據提供給廣告商，以便他們能更精準地鎖定公司的訂閱者。

訴訟還指控Netflix採用會讓年輕觀眾對Netflix平台成癮的技術，包括在預設設定下啟動的「自動播放」功能，且包含兒童帳號，即一旦一個節目結束，另一集就會自動開始播放。

據路透社報導，包括社群媒體和其他具有強大網路影響力的企業在內的許多公司都成為訴訟目標，它們被控暗中追蹤用戶並將產生的數據出售給第三方，而第三方則將這些數據用於廣告。

Netflix在致法新社的聲明中表示：「這起訴訟毫無根據，且基於不準確且扭曲的資訊。」

「Netflix認真看待我們會員的隱私，並在我們營運的每個地方都遵守隱私和數據保護法。」

這起訴訟要求當局發布禁制令，禁止Netflix在訴訟期間蒐集或披露消費者數據。

起訴書還尋求對每一次違反德州州法「欺詐貿易行為法」（Deceptive Trade Practices Act）的行為，處以最高1萬美元（約新台幣31萬元）的民事罰款。

Netflix

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