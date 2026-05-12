嚇走金主？川普強硬政策發酵 美大學外籍新生少20%

根據教育團體聯盟的研究數據，今年春季美國大學外籍新生人數較去年同期平均下降20%，顯示總統川普與高等教育界的對峙正重創人才和資金的關鍵來源。

包括美國國際教育組織NAFSA在內的多個機構周一發布報告表示，基於對149所美國大學的調查，約62%的學校表示，相較於2025年春季，無論是大學部或研究所，國際學生入學人數都出現下滑。

國際學生通常支付全額學費，是大學的重要收入來源，在美國國內人口下降的挑戰下尤顯關鍵。川普政府收緊外國學生入學，是重塑高等教育和限制移民途徑的廣泛施壓行動其中一環。

春季入學人數向來少於秋季，但往往被視為秋季這個主要入學季的「風向球」。如果今秋國際學生入學人數也接近20%的跌幅，部分美國大學可能面臨嚴重的預算缺口。

轉折點出現在去年春天，當時移民暨海關執法局（ICE）的執法人員逮捕並拘留了數十名外國學生，有些甚至直接在校園或宿舍內遭帶走，另有數千名學生被取消合法居留資格。儘管政府接連敗訴後，多數學生的身份得以恢復，但此波行動造成深遠影響。

去年秋季，美國國際學生總入學人數僅較前一年下降1.4%，但那些學生大多在白宮開始加大限制外籍生之前便完成申請程序。直到3月，ICE才開始將學生列為執法目標；國務院也學生簽證申請旺季的5月暫停簽證面談，並於6月推出更嚴格的審查新制。

調查顯示，84%的美國大學將「政府限制性政策」列為國際學生減少的主因，超過三分之一的學校表示，這很可能導致預算遭削減。去年夏天，美國核發的學生簽證數量也減少36%。

這項由NAFSA與多家國際教育機構合作進行的調查，收集了全球數百所大學的數據，其中也包括主要留學國家加拿大、澳洲和英國的資料，他們同樣因為移民政策收緊，今春國際學生入學人數下滑。相較下，歐洲和亞洲的部分大學則表示，國際學生人數增加。