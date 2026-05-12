「小錢也是錢」 川普想停徵聯邦汽油稅 須獲國會批准

美國與伊朗的軍事衝突持續讓油價高居不下，川普總統11日宣布將尋求暫停聯邦汽油稅(federal gas tax)，期限未定，但此舉須經國會批准才能實施。

川普在橢圓形辦公室對記者說：「(稅金對買油花費)占比很小，但畢竟也是錢。一旦伊朗問題結束，你們就會看到油價暴跌。」

華盛頓郵報報導，目前聯邦稅率為每加侖汽油18.3美分、柴油24.3美分。

聯邦汽油稅收入用以支持「公路信託基金」(Highway Trust Fund)，專款用於道路與大眾運輸建設。

無黨派的獨立組織「國會預算處」(CBO)預測，公路信託基金將於2028年耗盡，而暫停徵稅五個月將再短少約170億元。

國會研究處(Congressional Research Service)報告指出，即使暫停徵收聯邦汽油稅，如何確保節省費用真正回到消費者而非油商手中，執法上存在相當難度，因為聯邦汽油稅是在煉油廠而非加油站徵收，節省幅度也將因地區、駕駛習慣與車型而有所差異。

國會至今從未停徵聯邦汽油稅，共和黨的密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)及佛羅里達州聯邦眾議員魯納(Anna Paulina Luna)於11日表示，將提出相關法案；民主黨則早有類似提案，但主張以一般預算撥款彌補公路信託基金缺口，這將會進一步擴大財政赤字。

前總統拜登政府曾於2022年提出相同構想，當時由民主黨控制的國會未採取任何行動。

川普政府已採取多項緩解油價上漲的措施，包括釋放戰略石油儲備、鬆綁乙醇汙染法規、取消燃料船在美國港口之間運輸的限制，以及暫時豁免對俄羅斯石油的制裁，但在荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)航運中斷未解決的情況下，效果依然有限。

能源資料署(EIA)數據顯示，上周全美平均油價達每加侖4.452元，創下2022年以來最高水準。

美國與以色列2月28日對伊朗發動軍事行動後，伊朗隨即封鎖荷莫茲海峽油輪通行，油價應聲高漲；即便停火協議生效，美伊上周仍在荷莫茲海峽互相攻擊對方船隻，談判陷入僵局。

油價上漲直接衝擊川普的施政滿意度，華郵、美國廣播公司新聞網(ABC)與艾普索斯(Ipsos)4月下旬共同調查發現，近66%受訪美國人不滿川普的經濟政策，創下他兩個任期內的最差紀錄，可能影響共和黨11月的期中選舉選情。