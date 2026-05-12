快訊

陰影下的梅西接班人：「璀璨寶石」迪巴拉，站在足球生涯的十字路口

普利司通湖口廠房誰接手？高科技業搶地 被點名大廠曝光

高低震盪近800點！台股黑翻紅漲108點收41,898點 台積回穩收漲2,255元

聽新聞
0:00 / 0:00

「小錢也是錢」 川普想停徵聯邦汽油稅 須獲國會批准

世界日報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
加州聖地牙哥北邊一處加油站顯示11日當天的汽油價格。川普總統11日宣布將尋求暫停聯邦汽油稅。(路透)
加州聖地牙哥北邊一處加油站顯示11日當天的汽油價格。川普總統11日宣布將尋求暫停聯邦汽油稅。(路透)

美國與伊朗的軍事衝突持續讓油價高居不下，川普總統11日宣布將尋求暫停聯邦汽油稅(federal gas tax)，期限未定，但此舉須經國會批准才能實施。

川普在橢圓形辦公室對記者說：「(稅金對買油花費)占比很小，但畢竟也是錢。一旦伊朗問題結束，你們就會看到油價暴跌。」 

華盛頓郵報報導，目前聯邦稅率為每加侖汽油18.3美分、柴油24.3美分。

聯邦汽油稅收入用以支持「公路信託基金」(Highway Trust Fund)，專款用於道路與大眾運輸建設。

無黨派的獨立組織「國會預算處」(CBO)預測，公路信託基金將於2028年耗盡，而暫停徵稅五個月將再短少約170億元。

國會研究處(Congressional Research Service)報告指出，即使暫停徵收聯邦汽油稅，如何確保節省費用真正回到消費者而非油商手中，執法上存在相當難度，因為聯邦汽油稅是在煉油廠而非加油站徵收，節省幅度也將因地區、駕駛習慣與車型而有所差異。

國會至今從未停徵聯邦汽油稅，共和黨的密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)及佛羅里達州聯邦眾議員魯納(Anna Paulina Luna)於11日表示，將提出相關法案；民主黨則早有類似提案，但主張以一般預算撥款彌補公路信託基金缺口，這將會進一步擴大財政赤字。

前總統拜登政府曾於2022年提出相同構想，當時由民主黨控制的國會未採取任何行動。

川普政府已採取多項緩解油價上漲的措施，包括釋放戰略石油儲備、鬆綁乙醇汙染法規、取消燃料船在美國港口之間運輸的限制，以及暫時豁免對俄羅斯石油的制裁，但在荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)航運中斷未解決的情況下，效果依然有限。

能源資料署(EIA)數據顯示，上周全美平均油價達每加侖4.452元，創下2022年以來最高水準。

美國與以色列2月28日對伊朗發動軍事行動後，伊朗隨即封鎖荷莫茲海峽油輪通行，油價應聲高漲；即便停火協議生效，美伊上周仍在荷莫茲海峽互相攻擊對方船隻，談判陷入僵局。

油價上漲直接衝擊川普的施政滿意度，華郵、美國廣播公司新聞網(ABC)與艾普索斯(Ipsos)4月下旬共同調查發現，近66%受訪美國人不滿川普的經濟政策，創下他兩個任期內的最差紀錄，可能影響共和黨11月的期中選舉選情。

延伸閱讀

川普暗示 可暫停徵收聯邦汽油稅

汽油均價創高…傳川普下令長期封鎖伊朗 斷金流迫讓步

川普「無法接受」伊朗方案 油價漲、美股期指走跌

油價續跌 WTI失守100美元 美股期指勁揚

相關新聞

富豪淫魔艾普斯坦案350萬頁文件快閃展出 揭與川普多年交情

美國倡議透明度的組織「第一事實研究所」在紐約開設快閃展，場內僅展示一份文本，那就是由美國司法部依法公開的已故性犯罪富豪艾...

黃仁勳卡內基美隆大學畢典致詞 稱AI創造「世代首見機會」

Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳10日應邀在卡內基美隆大學的畢業典禮致詞，他指出人工智慧(AI)基礎建設的需求，創造出「世代首見的機會」，能讓美國再次工業化，並恢復美國的製造能力。他也正面回應求職的疑慮，他說，「AI不太可能取代你」，「但比你更善用AI的人可能會」。

撤離漢他郵輪 3名紐約州乘客已在內州隔離

紐約州政府11日確認，有三名紐約居民曾乘坐爆發致命漢他病毒(hantavirus)疫情的豪華郵輪「宏迪亞斯號」(MV Hondius)。該三位乘客目前正與美國其他乘客一同被隔離於內布拉斯加州；官員強調，公眾面臨的直接風險並不高。

暫准藥局購買、郵寄墮胎藥 最高法院延長至14日

最高法院上星期暫准婦女無需親自就醫、可繼續透過藥房或郵寄方式獲得墮胎藥美服培酮(mifepristone)，由於暫准期即將屆滿，最高法院11日將之延長到至少本周四(14日)。

「小錢也是錢」 川普想停徵聯邦汽油稅 須獲國會批准

美國與伊朗的軍事衝突持續讓油價高居不下，川普總統11日宣布將尋求暫停聯邦汽油稅(federal gas tax)，期限未定，但此舉須經國會批准才能實施。

美國牛肉價格創歷史新高 川普政府擬暫時調降進口關稅

華爾街日報11日獨家報導，川普政府為了因應牛肉價格創下歷史新高，正準備開放更多牛排、牛肉絞肉進口美國。白宮一名官員表示，原本11日要簽署行政命令，因細節尚未敲定，已被推遲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。