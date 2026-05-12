美國牛肉價格創歷史新高 川普政府擬暫時調降進口關稅

華爾街日報11日獨家報導，川普政府為了因應牛肉價格創下歷史新高，正準備開放更多牛排、牛肉絞肉進口美國。白宮一名官員表示，原本11日要簽署行政命令，因細節尚未敲定，已被推遲。

根據現行規定，進口牛肉數量達到某個水平之後，關稅也將跟著調漲，但川普政府將對所有牛肉出口國暫停年度關稅配額，以便更多牛肉產品能以較低關稅稅率進入美國。

川普政府也將指示中小企業署(Small Business Administration)對美國牧場負責人提供更多貸款以及資金取得管道，為「瀕臨危險物種法」(Endangered Species Act)法規對灰狼、墨西哥狼的保護鬆綁，這一點長期以來引發畜牧業者抱怨。

另外，政府對於牧場業者的管制也將減少，包括農業部對牲畜使用電子耳標的規定。

白宮官員說，降低關稅的決策旨在解決美國牛肉的短期供應問題，放寬法規則有助於牧場業者隨著時間增長降低成本。

報導指出，降低牛肉進口關稅的行政命令，出現在美國消費者面臨居高不下通膨因素之際。過去一年半以來，牛肉價格持續上漲。牛肉絞肉價格比五年前貴了大約40%。今年2月，政府允許從阿根廷進口更多牛肉，以期降低美國國內的牛肉價格。

根據農業部數據，牧場業者將牛群減少到75年來的最小規模之後，最近幾年牲畜價格大幅上漲。川普指派顧問尋求解決之道，司法部在川普下令調查之後，對美國規模最大的幾家肉品包裝商啟動刑事調查。

報導分析，開放更多牛肉進口的作法恐將惹怒身為川普支持者鐵盤的畜牧業場。畜牧業貿易團體反對從阿根廷進口更多牛肉的措施，也反對牛肉進一步擴大進口。