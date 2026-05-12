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暫准藥局購買、郵寄墮胎藥 最高法院延長至14日

世界日報／ 編譯盧炯燊／綜合報導
圖為常用的墮胎藥美服培酮。最高法院11日續暫准婦女可續透過藥房或郵寄方式獲得墮胎藥美服培酮。(路透)
圖為常用的墮胎藥美服培酮。最高法院11日續暫准婦女可續透過藥房或郵寄方式獲得墮胎藥美服培酮。(路透)

最高法院上星期暫准婦女無需親自就醫、可繼續透過藥房或郵寄方式獲得墮胎藥美服培酮(mifepristone)，由於暫准期即將屆滿，最高法院11日將之延長到至少本周四(14日)。

美聯社報導，保守派大法官艾里托(Samuel Alito)4日簽署命令，暫時允許尋求墮胎的女性無須親自前往醫師診所，可繼續透過藥房或郵寄方式取得墮胎藥物。有關命令暫時維持一星期，好讓訴訟雙方進一步提交意見，使最高法院更全面審理此案。

在期限即將屆滿下，艾里托11日再發命令，將暫准期延至14日。

婦女有意墮胎，通常是服用美服培酮或米索前列醇(misoprostol)，多年來她們主要透過郵寄方式取得，但路易斯安納州就相關做法提起訴訟，聲稱透過郵寄即可取得墮胎藥違反該州禁令，第五巡迴上訴法院合議庭裁定，要取得墮胎藥必須到診所面見醫生。

第五巡迴上訴法院合議庭作出裁決後，美服培酮的製藥廠即時向最高法院緊急提出上訴，由於訴訟尚未完成，因此大法官艾里托將暫准期再度延長。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)2000年開始批准使用美服培酮，認定是安全有效，最初曾有所限制，包括誰可以開處方、如何分發等；後來放寬限制，讓有意墮胎的婦女自行郵購。但反對墮胎者20多年來一直質疑其安全性，指 FDA忽視該藥的安全問題，違反聯邦法律。

最高法院2022年推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的裁決，允許各州執行墮胎禁令之後，反對墮胎的路州即提出訴訟。

主流醫學團體、製藥業以及民主黨國會議員都介入有關爭議，認為法院不應限制美服培酮及米索前列醇的使用。製藥公司表示，如果裁決支持反對墮胎者，將會顛覆藥物的審批流程。

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