撤離漢他郵輪 3名紐約州乘客已在內州隔離

紐約州政府11日確認，有三名紐約居民曾乘坐爆發致命漢他病毒(hantavirus)疫情的豪華郵輪「宏迪亞斯號」(MV Hondius)。該三位乘客目前正與美國其他乘客一同被隔離於內布拉斯加州；官員強調，公眾面臨的直接風險並不高。

紐約州衛生廳長麥克唐納(James McDonald)表示，三名曾身處郵輪的紐約州居民中，一名為紐約市居民，另外兩名分別來自橙郡(Orange County)及威徹斯特郡(Westchester County)。他說，「目前公眾面臨的直接風險不高」，當局將持續監察情況並適時更新消息。

紐約市衛生局長馬丁(Alister Martin)說，這名來自紐約市的乘客預計將接受為期42天的監測。他說，目前紐約市民面臨的風險仍然極低。但市衛生局會持續監測並應對，也將持續向紐約市民通報最新情況。

針對有關居民預計須接受42天健康監察的說法，麥克唐納表示，當局仍在收集資料，暫未確定他們將在內布拉斯加州逗留多久。

此次疫情涉及的病毒為「安地斯病毒」(Andes virus)，是漢他病毒的一種，可引致嚴重肺部疾病。世界衛生組織(WHO)表示，疫情至今已造成三人死亡；路透報導，郵輪上最後一批乘客已於11日完成撤離。

宏迪亞斯號上共載有18名美國乘客。衛生部(HHS)10日在社交媒體X上表示，其中一名美國乘客出現輕微症狀，另一名乘客的PCR檢測結果呈「輕微」陽性。

多數美國乘客已被安排搭乘航班至內州大學醫學中心(University of Nebraska Medical Center)的區域性特殊病原體治療中心；另有兩名乘客，包括出現輕微症狀的一名，被送往亞特蘭大的同類型治療中心。

新澤西州衛生廳則於8日(周五)表示，有兩名州居民曾與郵輪乘客接觸，但本身並非乘客。

安地斯病毒是目前已知唯一可在人與人之間傳播的漢他病毒，症狀包括肌肉酸痛、發燒、腸胃不適及呼吸困難；但傳染病專家指出，由於病毒傳播並不容易，大規模爆發的可能性不高。

面對公眾擔憂，州長霍楚(Kathy Hochul)強調這不會演變成像新冠病毒那樣的大流行。不過，她已下令州內公共衛生專家，為「最壞情況作好準備」。