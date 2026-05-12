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遭控充當中國代理人 加州阿凱迪亞市長辭職認罪

中央社／ 洛杉磯11日綜合外電報導

美國司法部今天表示，一名曾擔任加州阿凱迪亞（Arcadia）市長的女性，因被控充當中國政府的非法代理人而遭到起訴。她已同意就這項聯邦重罪指控認罪。

根據司法部聲明，58歲的王愛琳（Eileen Wang）是阿凱迪亞市長。阿凱迪亞市位於洛杉磯北邊，人口約5萬。

阿凱迪亞市議會網站顯示，王愛琳已於今天辭去市長一職。

在美國，充當外國政府的非法代理人最高可判處10年監禁。

司法部指出，王愛琳與同夥華裔男子孫耀寧（Yaoning Sun）透過經營、服務當地華裔社區的網站「美國新聞中心」（US News Center），宣傳親中言論。

聲明中表示：「王愛琳與孫耀寧接收並執行（中國）政府官員的指示，在網站上發布（親中）內容。」

孫耀寧已於2025年承認充當外國政府非法代理人，目前正在服4年有期徒刑。

「洛杉磯時報」去年5月報導，孫耀寧2022年協助王愛琳選上阿凱迪亞市議員，兩人曾經是未婚夫妻關係。

孫耀寧遭到判刑4年之前不久，王愛琳今年2月就任阿凱迪亞市長，她去年5月向洛杉磯時報否認指控，並稱已經與孫耀寧解除婚約。

美國總統川普預定本週訪問北京，並與中國國家主席習近平會面。

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