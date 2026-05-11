派拉蒙母親節在曼哈頓華埠封街拍攝 居民轟：通知不足、時機欠妥

派拉蒙影業(Paramount Pictures)10日在曼哈頓華埠大規模拍攝電影外景，動用軍事車輛與道具武器，封閉多條主要街道及實施大範圍停車管制，引發居民、商戶及社區人士強烈不滿，批評通知不足、時機欠妥。

根據公告，拍攝時間為當日凌晨4時至晚上8時。首個拍攝場景位於包厘街(Bowery)與堅尼路(Canal St.)交界，並實施交通改道；第二個場景在曼哈頓大橋(Manhattan Bridge)布碌崙(布魯克林)方向外側行車道取景，下午3時至6時封閉相關車道，布碌崙方向車流須改走下層行車道。此外，包厘街、堅尼路、伊利沙白街(Elizabeth St.)等十多條路段實施停車管制。拍攝項目名稱列為「Little Falls」，選角網站顯示劇組正在招募「軍人型」臨時演員。

社區活動人士、前市議員參選人李翠珊表示，她直至6日晚間才透過Instagram得知拍攝消息，隨即在社群媒體發文，隨後收到鄰居及小商戶的不滿反映，更有三名友人因封街而被迫改變母親節計畫。她同時憂慮停車管制損害地區商業，軍事影像亦可能驚嚇社區長者。

派拉蒙影業在曼哈頓華埠封街拍攝，引居民不滿。(伍鋭賢提供)

「大華埠民權聯盟」聯合主席陳建閃直言，就算劇組能在下午2時前完成拍攝，封街造成的干擾已令許多攜同年老母親外出用餐的家庭無所適從。紐約州眾議會65選區參選人王鏑日前亦就封街拍攝事宜聯絡派拉蒙交涉。「母親節本是餐館全年最旺的日子之一，封街對商戶打擊尤深。」

面對社區強烈反彈，派拉蒙方面透過聯絡人吳溫倪(Winnie Wu，音譯)向陳建閃回應，解釋原定計畫因曼哈頓大橋橋面維修而臨時取消，排期被迫後移至母親節當天，並非刻意為之。她強調劇組帶來約1000個就業機會，現場將有逾75名交通管制員及多名警員維持秩序，劇組亦已提前數周與華埠商業改善區(Chinatown BID)及附近商戶溝通。派拉蒙影業亦發表公告表示，期間將使用軍用車輛、道具武器和警力。「劇組請民眾不要驚慌，」公告寫道。「我們理解當天是母親節，可能造成社區的不便，我們深感抱歉。感謝社區的配合與支持。」

市長媒體娛樂辦公室(Mayor's Office of Media and Entertainment)局長艾斯皮納(Rafael Espinal)亦聲明，指劇組已直接與華埠多家本地商戶及組織合作。他強調，影視製作為紐約市創造大量就業機會，市府致力在經濟活動與社區生活質素之間取得平衡。根據市府規定，拍攝通知須在開拍前約48小時張貼，以避免劇組引來大批圍觀人群。

拍攝活動導致華埠主要街道包厘街交通癱瘓，不少居民前往圍觀。(伍鋭賢提供)