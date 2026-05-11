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德州貨運列車車廂發現6具遺體 警方調查死因

中央社／ 休士頓10日綜合外電報導

美國德州警方表示，南部邊境城市拉雷多（Laredo）今天發生6人命喪貨運火車車廂的事件，目前正調查死因。

綜合路透社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，拉雷多警方表示，鐵路運輸公司「聯合太平洋公司」（Union Pacific）於當地時間下午3時30分過後，在靠近美墨邊境的偏遠鐵路調車場內，一節貨運車廂發現6具遺體。

警消到場後確認6人死亡。

今天下午當地氣溫約在攝氏32至35度之間，不過當局尚未公布死者確切死因，也未說明高溫是否為因素之一。

至於死者是否為移民，以及他們的性別與年齡，目前都尚不可而知。

美墨邊境附近過去曾多次發生多人在火車或貨櫃車中死亡的事件，這些事件多涉及移民。2022年在聖安東尼奧（San Antonio）郊區亦曾有53人被發現陳屍於冷氣故障的廢棄貨車內。

德州 移民 高溫

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