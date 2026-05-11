川普「金卡簽證」 梅蘭妮亞律師提醒勿投資

曾為多名第一家庭及其家族成員提供法律服務的著名移民律師懷爾德斯(Michael Wildes)公開質疑川普政府力推的「金卡簽證」計畫合法性，提醒客戶不要投資金卡簽證，還是要依循有法律根據的移民申請途徑。

華盛頓郵報報導，曾代理第一夫人梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)及其父母移民事務、也曾為川普女婿庫許納(Kushner)家族提供法律服務的律師懷爾德斯表示，每當有潛在客戶詢問是否該申請「金卡簽證」，他都直接告知對方無法提供協助，因為這項計畫在合法性上存在重大疑慮。

懷爾德斯不諱言表示，「如果我接下他們的案子，那是不道德的。」

金卡簽證是川普以行政命令推出的移民方案，主要吸引富裕的外國人，投資門檻為個人100萬元或企業200萬元，外加1萬5000元不退還的申請費。

然而，華郵記者採訪了七位專門服務頂級客戶的移民律師，他們不約而同選擇婉拒相關案件，甚至主動勸阻客戶申請金卡簽證，建議客戶考慮具法律依據的既有移民途徑。

律師有三重顧慮，分別是金卡簽證從未經國會立法授權、目前正面臨訴訟挑戰，且對申請者的稅務影響充滿不確定性。

上周在華盛頓舉行的「投資美國」(Invest In the USA)移民業界年會上，金卡簽證幾乎完全不在討論議題之列。

美國投資移民協會(IIUSA)執行長格勞(Aaron Grau)形容，金卡簽證「不過是大家喝酒聊天的話題，稱不上嚴肅的討論。」

格勞透露，業界成員與國會議員幕僚討論時，每次提及金卡簽證，對方都不當一回事，且被明確告知無人有意讓這項行政命令成為法律。

政府在相關訴訟中提交的法庭文件顯示，金卡簽證的實際申請進度遠不如宣傳樂觀；338份申請案件中，只有165人支付申請費，進入下一步填寫國土安全部檔案程序的僅59人。

文件指出，金卡申請人不一定能比申請EB-1或EB-2傑出人才簽證的人士，更早獲得當局批准。

移民律師莫娜‧沙阿(Mona Shah)手上有兩名分別來自奈及利亞與巴基斯坦的客戶正在申請階段，直言法庭文件顯示政府此前關於快速審批的承諾是「虛假宣傳」，坦言「他們想讓我說『你一定會拿到』，但我沒辦法這樣告訴客戶。」

懷爾德斯表示，目前接到的金卡相關諮詢案件，大多來自從未接觸移民法的普通民眾，包括簽證過期不知所措的留學生，以及無法以依親來美的外籍親屬，而他每一次都將對方引導至其他合法的移民簽證管道。